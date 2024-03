Nucléaire : la facture des futurs réacteurs EPR2 d'EDF grimpe déjà en flèche

A plus de 10 ans de la mise en place des deux premiers EPR2, la facture s'envole déjà. Selon les Echos, EDF évalue désormais le coût de son programme de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 à 67,4 milliards d'euros, contre 51,7 milliards d'euros dans une estimation rendue publique début 2022, montant devant faire l'objet d'actualisations régulières. Soit un bond de 30%.

Selon les Echos, « ce chiffrage intègre les coûts d'investissement pour la réalisation des études d'ingénierie, les contrats de fabrication des équipements et de construction sur le site, les provisions pour risques, les frais de mise en service, de pièces de rechange ou encore les charges de long terme pour démantèlement ».

Notre confrère ajoute qu'« EDF avance deux raisons principales à cette révision de son budget », d'abord « la progression des coûts d'ingénierie, l'énergéticien ayant décidé de prendre neuf mois de plus que prévu pour finaliser les plans génériques de son réacteur EPR remodelé ».

L'autre raison est liée à « la hausse des coûts de construction, qui résulte des premiers appels d'offres lancés par EDF pour anticiper la fabrication de certaines pièces critiques ou sécuriser des contrats clés » . Les Echos affirment que « c'est le coût de ces contrats de construction qui pèse le plus dans la révision à la hausse du budget initial », qui vient s'ajouter à de « nouvelles provisions pour risques et aléas, à hauteur de 5 milliards d'euros ».

Mode de financement

Pour rappel, le projet d'EDF porte sur la construction de six réacteurs sur trois sites existants : deux à Penly (Seine-Maritime), deux à Gravelines (Nord) et deux à Bugey (Ain). Le gouvernement a prévu de définir le mode de financement du programme de construction de six EPR2 d'ici à la fin de l'année afin de permettre à EDF, dont l'Etat est redevenu l'unique actionnaire en juin dernier, de prendre une décision finale d'investissement dans le projet.

(Avec agences)