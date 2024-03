Nucléaire : la France s'attaque au sujet brûlant des financements internationaux

Des centaines de milliards d'euros. Voici l'ordre de grandeur des investissements nécessaires afin de tripler les capacités nucléaires installées dans le monde à l'horizon 2050, comme s'est engagée à le faire une vingtaine de pays il y a trois mois lors de la COP28 de Dubaï, la dernière conférence internationale sur le climat. Pour sécuriser ces montants vertigineux, le recours aux institutions financières internationales sera indispensable, estime Paris. Et c'est justement l'un des principaux messages que tentera de faire passer Emmanuel Macron demain à Bruxelles lors du premier sommet international sur l'énergie nucléaire, organisé par le Premier ministre Belge avec l'aide de l'Association internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Ce grand raout, inédit dans l'histoire de l'atome civil, réunira une cinquantaine de pays. 25 chefs d'Etat et de gouvernement feront le déplacement aux côtés de 25 autres ministres. Entreprises, autorités de sûreté et instituts de recherche seront également présents. La délégation américaine sera la plus importante, devant la délégation française. A cette occasion, plusieurs accords de coopération autour des défis industriels, de recherche, de sûreté et de formation devraient être annoncés, a fait savoir l'Elysée à la presse ce mercredi.

Mais le principal enjeu pour Paris relèvera de la question du financement. « Construire un programme nucléaire est extrêmement coûteux. Au-delà des coopérations industrielles et technologiques, il est important que les banques de développement proposent une offre de financement des programmes nucléaires (...), qui se chiffrent [chacun, ndlr] en dizaines de milliards d'euros », a exposé l'entourage du chef de l'Etat français. « Nous voulons pousser les banques de développement (...) à soutenir de manière plus ambitieuse le renouveau du nucléaire », insiste-t-on.

Le point le plus sensible et le plus important de la relance

« C'est le point le plus sensible et le plus important de la relance du nucléaire car cette industrie a de grandes difficultés à obtenir des financements », commente Teva Meyer, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et spécialiste de la géopolitique du nucléaire civil.

Et pour cause, une centrale est un objet très complexe à financer. D'abord, parce que l'investissement initial représente près de 80% de son coût de production, contre 30% pour une centrale à gaz, par exemple. « Si vous êtes un investisseur privé, il faut donc attendre très longtemps avant d'obtenir les premiers retours sur investissement », pointe le chercheur. Ensuite, c'est un investissement risqué compte tenu des retards et des dérapages budgétaires inhérents à ces chantiers d'envergure. Enfin, l'investisseur privé n'est pas certain d'obtenir des revenus intéressants « car les cours de l'électricité ne favorisent pas le prix de l'électricité nucléaire », souligne Teva Meyer.

Dans ce contexte, des financements publics internationaux apparaissent donc comme indispensables. Mais bien souvent « les banques multilatérales, dont la Banque mondiale, ont pour position de principe de ne pas financer le nucléaire », relève le chercheur. « La BEI, elle, n'a pas de position de principe contre le nucléaire, mais pour accepter un tel financement elle doit avoir l'aval de tous ses membres. Or, l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg y sont farouchement opposés », rappelle-t-il. La grande frilosité des banques de développement à l'égard de l'énergie atomique s'expliquerait aussi par le manque de coopération avec l'AIEA dans les pays en développement et émergents sur les grands principes directeurs en matière de sûreté et de sécurité, estime l'Elysée.

Ce n'est pas la première fois que Paris pose le sujet sur la table. En septembre dernier, déjà, Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition énergétique, avait lancé un appel similaire lors d'une grande réunion sur le nucléaire rassemblant une vingtaine de ministres de pays membres de l'OCDE. Elle avait enjoint les banques multilatérales de développement, les institutions financières internationales et les organisations régionales, dont l'Union européenne, à la mobilisation.

Convaincre les gouverneurs des banques multilatérales

Cette fois-ci, Paris entend cibler plus particulièrement son action auprès de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Banque asiatique de développement. Nous avons pour « ambition de leur demander de renforcer considérablement leur offre de financement en la matière et de lancer des discussions techniques », a précisé l'Elysée.

Demain à Bruxelles, Emmanuel Macron, accompagné du ministre de l'Industrie et de l'Energie Roland Lescure, espère ainsi « réunir un maximum de pays pour écrire aux gouverneurs des banques multilatérales » afin de « lancer un processus de discussions ». « Le sommet va permettre de donner une forte impulsion », veut croire l'Elysée. D'autres étapes clefs pourraient marquer ces négociations, notamment la prochaine assemblée générale de la Banque mondiale, prévue en avril, explique-t-on.

La tâche s'annonce toutefois très complexe. A l'échelle de la BEI, « tant que la règle du consensus demeure, ce sera très compliqué », estime Teva Meyer. Quant à la Banque mondiale, « il ne faut pas oublier que le nucléaire civil concerne un nombre réduit de pays à l'échelle internationale », pointe le chercheur. Or, « les capacités de financements ne sont pas infinies donc certains pays n'ont pas forcément un intérêt à pousser la Banque mondiale dans ce sens », estime-t-il.

Des ouvertures possibles

Plusieurs ouvertures demeurent néanmoins possibles. D'abord, l'espagnole Nadia Calviño, moins fermée sur la question, a récemment succédé à l'allemand Werner Hoyer à la présidence de la BEI. Ensuite, plusieurs observateurs estiment qu'il serait envisageable d'obtenir un consensus européen sur le financement de plus petits projets nucléaires, comme les petits réacteurs modulaires (SMR) et les réacteurs modulaires avancés (AMR) ainsi que les outils industriels liés au cycle du combustible, afin notamment de mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis de la Russie en matière d'uranium enrichi.

Paris pourrait d'ailleurs s'appuyer sur le contexte géopolitique actuel et les enjeux de souveraineté pour convaincre les pays occidentaux. La Russie est, en effet, aujourd'hui le seul pays exportateur au monde de réacteurs nucléaires. Et sa principale force de frappe repose justement sur les facilités de financements qu'elle offre aux pays prospects. La Chine, certes aujourd'hui concentrée sur son marché domestique, usera sans aucun doute des mêmes ressorts pour se développer à l'export.