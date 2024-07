La décarbonation de l’industrie est-elle sur de bons rails ?

Avec une division par deux de ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, l'industrie française, troisième secteur le plus émetteur (17,5% des émissions nationales), fait nettement mieux que les secteurs du bâtiment et du transport qui la précèdent. Et cette baisse se poursuit, puisqu'elle a atteint -7,8% entre 2022 et 2023.

Mais, pour le Réseau Action Climat (RAC) et France Nature Environnement (FNE), qui publient ce mardi leur deuxième rapport annuel sur le sujet, cela est loin d'être suffisant. Les ONG ont analysé les contrats de transition écologique rendus publics en décembre dernier, qui synthétisent les plans de décarbonation des 50 sites industriels français les plus émetteurs de gaz à effet de serre (hors raffineries). Ces contrats sont le résultat des travaux menés avec l'État pour identifier des trajectoires de décarbonation et les investissements nécessaires pour y parvenir. Ils ne sont toutefois pas contraignants et les leviers programmés par les entreprises pour atteindre les objectifs fixés manquent de précision.

Appartenant aux secteurs de la chimie, la métallurgie, les matériaux de construction et l'agroalimentaire, propriétés d'ArcelorMittal, TotalEnergies, Saint-Gobain, Lafarge, Solvay ou encore Cristal Union, ces 50 sites pèsent à eux seuls 7,3% des émissions nationales.

Reçus à l'Élysée en novembre 2022, leurs représentants s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici 2030, avec l'aide de subventions de l'État.

Lire aussiDécarbonation de l'industrie : le difficile pari d'Emmanuel Macron

Une baisse en trompe-l'oeil

Le RAC et FNE soulignent que cette baisse récente reste limitée comparée à celle de 36,5% en 2030 (par rapport à 1990) nécessaire pour coller au paquet européen « Fit-for-55 », qui vise une réduction des émissions de -55% à cet horizon. Mais surtout, elle repose essentiellement sur le ciment (-7%) et l'acier (-14%). Une performance que les auteurs du rapport attribuent plus à une chute de l'activité dans le bâtiment et à des efforts d'efficacité conjoncturels imposés par la hausse des coûts de l'énergie et des taux d'intérêt qu'à de réels efforts de décarbonation.

En outre, la baisse en question ne concerne pas tous les sites, puisque certains ont vu leurs émissions augmenter entre 2022 et 2023. C'est le cas de l'usine pétrochimique TotalEnergies de Gonfreville (+9.8%), de LAT Nitrogen à Grand Quevilly (+42%), d'Aluminium Dunkerque (+5.3%), et de Lyondell Chimie France à Fos-sur-Mer (+3.8%).

« Peu de plans de décarbonation par site ont été rendus publics, regrette également Aurélie Brunstein, responsable industrie lourde du RAC. Les feuilles de route par entreprise qui leur ont été préférées, sans doute pour des raisons sociales, ne permettent pas d'analyser la situation en détail ».

Le stockage de CO 2 plutôt que la sobriété

Le RAC et FNE observent néanmoins que les industriels misent essentiellement sur la

technologie, à commencer par le captage et stockage de CO2, mentionné dans la moitié des plans. Très décriée par les ONG en raison de son coût énergétique, des intrants chimiques qu'elle nécessite, de sa consommation d'eau, de son potentiel physiquement limité et les risques de fuites qu'elle comporte, cette technologie « permet aux entreprises de poursuivre leur business as usual [comme d'habitude, en français]», déplore Aurélie Brunstein. Elle a d'ailleurs vu sa place réduite dans les scénarios de l'AIE ou du GIEC.

Lire aussiClimat : pour stocker le CO2 de ses usines, la France tisse sa toile en Europe

À l'inverse, seuls trois contrats de transition écologique sur 32 mentionnent la sobriété ou ses corollaires : l'économie circulaire, de la fonctionnalité ou la coopération, que les ONG et de plus en plus d'économistes estiment indispensables pour atteindre les objectifs climatiques.

Manque de réflexion sur l'emploi

Les auteurs critiquent plus encore l'absence de réflexion concernant l'impact de la décarbonation sur les emplois et les compétences. Une lacune également relayée par les syndicats, et pointée du doigt par le Haut Conseil pour le Climat (HCC) et le Centre d'études prospectives et d'informations internationales CEPII, qu'Aurélie Brunstein explique par « un évitement du dialogue social ». En effet, ces industriels « veulent conserver toutes les options ouvertes », notamment en mettant en concurrence plusieurs Etats européens.

« Ils attendent de connaître le coût de l'électricité décarbonée, les infrastructures de transport d'hydrogène vert (indispensable notamment à la décarbonation du process de fabrication de l'acier), et les évolutions dans les autres pays ».

ArcelorMittal, qui pèse à lui seul 2,8% des émissions nationales, devrait recevoir 850 millions d'euros de l'Etat pour décarboner ses process et communique actuellement autour des JO en tant que fabriquant de la flamme en acier bas carbone, est particulièrement visé par les ONG.

Au-delà des investissements, la commande publique

Cet effort de décarbonation va coûter cher, et les ONG mettent en garde contre des aides d'État sans contrepartie. L'enveloppe dédiée d'1,2 milliard d'euros du plan France Relance de 2021, rallongée à 5,6 milliards dans le cadre de France 2030 en 2022, pourrait être doublée à 10 milliards d'euros, si les feuilles de route des cinquante sites s'avèrent à la hauteur des ambitions gouvernementales. C'est dans ce cadre que les auteurs du rapport réclament une éco-conditionnalité des aides d'État comme il en existe certaines formes aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Angleterre.

Lire aussiAides à la décarbonation de l'industrie : l'Etat veut des garanties climatiques

Elles rappellent qu'au-delà des émissions de gaz à effet de serre, certains de ces 50 sites se rendent coupables de pollutions environnementales (de l'air, des sols ou de l'eau) restées trop souvent impunies. Associé à ce rapport, l'Institut Rousseau a calculé que 48 milliards d'euros seraient nécessaires d'ici à 2030 pour décarboner la production industrielle française, dont 27 milliards supplémentaires par rapport à ce qui est aujourd'hui prévu. Comment les entreprises pourront-elles faire face à ces investissements si elles réduisent leur volume de production et leur chiffre d'affaires dans un objectif de sobriété que préconise le rapport ? Avec l'aide de l'État et de l'Europe, répond Aurélie Brunstein. Laquelle, rappelle-t-elle, peut prendre d'autres formes que les seuls investissements. Par exemple, la commande publique, qui constitue un formidable levier encore trop peu exploité.