Climat : l'Arménie accepte que la COP29 soit accueillie par son rival l'Azerbaïdjan

Après plusieurs mois de blocage, le nom du pays organisateur de la prochaine conférence de l'ONU pour le climat devrait être confirmé d'ici peu. L'Azerbaïdjan, berceaux historiques du pétrole sur le continent européen, est ainsi pressenti pour endosser la présidence de la COP29.

Cette option aurait été impossible sans ce revirement de situation : malgré plusieurs mois de tensions avec son voisin caucasien, l'Arménie a annoncé ce jeudi qu'elle retirait sa candidature à l'organisation de la COP29 et soutenait celle de l'Azerbaïdjan. Les deux pays ont acté cet accord via une déclaration conjointe publiée ce jeudi. Autre pays candidat, la Bulgarie a indiqué qu'elle se retirait, « dans un esprit de bonne volonté ».

Décision actée à la fin de la COP28

Les COP sur le climat sont organisées chaque année dans un bloc de pays différent : pour cette année, l'Asie a désigné les Emirats arabes unis, et l'an prochain sera le tour de l'Europe de l'Est, dont les pays membres doivent s'accorder, selon la procédure de l'ONU. Or la Russie s'oppose au choix de la Bulgarie, membre de l'Union européenne. La décision sur la prochaine conférence doit normalement se prendre à la COP28, qui se termine mardi prochain.

Si l'Azerbaïdjan était désignée, cela signifierait qu'un autre pays pétrolier accueille la COP, puisqu'environ 90% de l'économie du pays dépend du pétrole et du gaz. Ce qui a immédiatement suscité l'ironie ou l'inquiétude des experts et ONG présents à Dubaï, déjà très critiques de la présidence émiratie cette année.

« La route post-COP28 mènera, semble-t-il, à Bakou, qui est peut-être la première capitale du pétrole il y a des milliers d'années, où Marco Polo a documenté le commerce de pétrole et où les touristes peuvent encore doper leur santé en prenant un bain de pétrole brut », a écrit sur la plateforme X (ex-Twitter) Richard Black, du centre de réflexion Ember.

Les ONG appellent l'ONU à imposer des « règles strictes sur les conflits d'intérêts pour que les intérêts des énergies fossiles ne puissent pas influer sur les négociations climatiques », a déclaré Romain Ioualalen, de l'ONG Oil Change International.

Chemin vers un accord de paix

Pour rappel, les deux pays s'affrontent par voie diplomatique et militaire depuis trois décennies. La dernière guerre remonte à 2020. Cette année, les deux pays se sont affrontés pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh, reconquise en septembre par Bakou. Un conflit qui a obligé la quasi-totalité des habitants de cette région - 100.000 personnes - à fuir vers l'Arménie.

Cet accord sur le COP29 fait partie d'une entente plus large entre les deux Etats caucasiens. Dans leur déclaration commune, les deux pays se sont aussi engagés à prendre « des mesures concrètes visant à renforcer la confiance » et ont réaffirmé « leur intention de normaliser leurs liens et de signer un accord de paix ».

Cette annonce a créé la surprise ce jeudi car ces dernières semaines, les négociations ne progressaient guère entre Erevan et Bakou, malgré l'objectif qu'ils affichaient de signer un accord pour en finir durablement avec la guerre. Ce vendredi, les alliés de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont salué cette avancée. Parmi eux, la France, les Etats-Unis, la Russie et la Turquie.

