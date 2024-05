Des Nymphéas pour la RSE

La filière communication lance les prix Nymphéas. Sous le patronage d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, cette première édition organisée par le collectif regroupant les entreprises du secteur se déroulera mardi au ministère de l'Économie et des Finances. Cette nouvelle distinction a été conçue par l'Observatoire de la communication à impact positif. Ce dernier est lui-même issu des propositions du Cercle de Giverny, qui se veut « un laboratoire d'idées » pour le déploiement des stratégies RSE (responsabilité sociale et environnementale). La soirée sera présidée par Mercedes Erra, présidente de l'association pour les actions de la Filière communication.

Objectif des organisateurs ? « Reconnaître et valoriser les initiatives de communication à impact positif et montrer ainsi l'effet de levier de la communication dans la transition écologique et sociale de notre pays. » Pour Mercedes Erra, fondatrice et présidente de BETC Groupe, la première agence française de publicité, la filière est bien dans son rôle : « Ce prix permettra de distinguer des prises de parole - de marques, d'entreprises ou d'ONG - dans le domaine de la RSE et donc de récompenser celles qui auront le mieux atteint leur but. »

Éviter le « greenwashing »

La sélection des campagnes a été effectuée par Kantar Media, partenaire de l'opération. L'institut en a retenu 120 qui ont été soumises à un jury d'une trentaine de personnes (sphère publique, experts RSE, entreprises, ONG et agences de communication), qui en a choisi 28 réalisées par des entreprises et 8 par des ONG. Les vainqueurs ont été couronnés à l'issue d'un sondage orchestré par Kantar auprès de 3 000 personnes. Dix-huit prix Nymphéas seront attribués dans six catégories avec plusieurs thématiques environnementales et sociales : environnement (climat, biodiversité, ressources naturelles), social et économique (diversité, inclusion et droits, solidarité, emploi durable) et ONG. Ce processus traduit une volonté d'éviter tout risque de « greenwashing » - le « verdissement » artificiel de la stratégie d'une entreprise.

« La vision qu'on peut avoir de la publicité d'une marque a évolué . C'est une vision holistique, qui prend en compte les enjeux du monde actuel, dont la transition écologique. L'entreprise a un enjeu économique, mais aussi une raison d'être. Son image en tant qu'employeur et son rôle social sont également essentiels, car la cohérence de l'ensemble devient primordiale », explique Mercedes Erra. Pour la présidente de BETC, ce nouvel événement permet aussi de démontrer l'utilité sociétale de la filière communication et du métier de publicitaire.