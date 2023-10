L'Equipe de France de Football pourrait prendre le train pour se rendre à un match amical

Des footballeurs professionnels qui prennent le train ? C'est en tout cas un des objectifs de la Fédération française de football (FFF). Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et toute l'Equipe de France de football pourraient alors effectuer leurs déplacements en train pour le match amical prévu à Lyon en mars, a annoncé jeudi le président de la FFF, Philippe Diallo.

« Avec Didier Deschamps, nous allons commencer à étudier le déplacement de l'Equipe de France en train, à Lyon en mars, pour qu'elle donne le bon exemple et mette en lumière l'objectif de transition écologique » de la FFF, a expliqué en conférence de presse Philippe Diallo. « En mars, j'espère, je souhaite, je pense que l'Equipe de France fera ses déplacements en train », a-t-il appuyé. L'équipe féminine coachée par Hervé Renard et les Espoirs de Thierry Henry ont déjà de leurs côtés eu l'occasion de prendre le train.

Une logistique qui peut s'avérer difficile

Car si prendre le train est une chose commune pour la majorité des Français, transporter une équipe de football peut s'avérer beaucoup plus compliqué. « Nous sommes conscients de la difficulté particulière concernant l'Equipe de France masculine », a ajouté Philippe Diallo. « J'ai demandé comment on peut faire, en respectant les impératifs sportifs ; il y a des questions de temps de déplacement, de récupération, de sécurité, de confort des autres passagers », a-t-il détaillé.

Des matchs sont à prévoir tout au long du mois de mars en France. La FFF prend son temps avec la SNCF et les pouvoirs publics pour étudier « toutes les facettes de la questions ». « Si, demain, je mets l'Equipe de France gare de Lyon, il est possible de générer un attroupement et que les trains ne soient pas à l'heure », a noté le dirigeant. Pour le président de la Fédération, l'objectif est de « bénéficier de la lumière » médiatique des Bleus et influer sur l'ensemble des déplacements dans le milieu du football français.

Le milieu footballistique avait été gravement pointé du doigt en septembre 2022, suite à la polémique de l'ex-entraîneur du Paris SG, Christophe Galtier. En conférence de presse, à la question sur de possibles déplacements en train, il avait répondu avec ironie qu'il étudiait la possibilité que l'équipe se déplace « en char à voile ». La FFF a par ailleurs un objectif de 50% de réduction de sa consommation énergétique en cinq ans, pour se rapprocher de la sobriété, a indiqué Philippe Diallo, qui présentait jeudi le « plan d'engagement » de la fédération pour améliorer sa « performance sociétale ».

Prendre le train, une pratique moins rare pour les footballeurs à l'étranger

Selon une étude de la Ligue de football professionnel (LFP), sur l'ensemble des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2019-2020, 65% des trajets des équipes ont été effectués en avion, 31% en bus et 4% en train. Mais dans les principaux championnats étrangers, en Italie, Espagne et Allemagne, le recours au train n'est pas rare.

En Angleterre, avec sept clubs à Londres - plus d'un tiers du championnat -, les déplacements sont plus courts et même les clubs de Manchester ou Liverpool ne rechignent pas à affréter des trains pour se rendre dans la capitale. En octobre 2021, Manchester United avait cependant été éreinté pour avoir pris l'avion pour se rendre à Leicester, à 160 km par la route, soit un vol de... dix minutes.

(Avec AFP)