Transport : Deutsche Bahn se sépare du groupe britannique de trains et bus Arriva

Nouvelle transaction d'envergure dans le secteur des transports en commun en Europe. La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn a annoncé ce jeudi la vente au fonds américain I Squared Capital de sa filiale britannique Arriva, spécialiste du transport en bus et train, présente dans dix pays européens.

Si le montant de la transaction n'est pas spécifié officiellement, d'après la presse allemande, celui-ci pourrait atteindre 1,6 milliard d'euros. En 2010, la Deutsche Bahn avait acquis Arriva pour 3 milliards d'euros. Le groupe de transport britannique était alors détenu à 100% par l'Etat allemand.

« Pour la Deutsche Bahn, il s'agit d'une étape importante pour renforcer davantage notre focus sur la croissance future du transport ferroviaire en Allemagne », explique le groupe dans son communiqué.

Une vente envisagée dès 2019

Arriva était jusqu'ici la filiale de Deutsche Bahn pour le transport régional de voyageurs en bus ou en train en dehors de l'Allemagne. Principalement active au Royaume-Uni, elle emploie quelque 35.000 personnes, et exploite près de 13.000 bus et 600 trains dans 10 pays européens.

Dès 2019, la Deutsche Bahn avait décidé de vendre cette division, afin de dégager des fonds pour accélérer son désendettement et répondre aux besoins massifs d'investissement en Allemagne, où le développement du rail est une priorité du gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports.

Lire aussiLa SNCF prête à lancer l'an prochain un TGV entre Paris et Berlin avec la Deutsche Bahn

Mais le processus de vente s'est avéré plus difficile que prévu. D'abord évalué à 4 milliards d'euros en 2019, le prix a rapidement été surévalué, alors que cette division fait face à des difficultés depuis plusieurs années.

Le projet d'une mise en Bourse, envisagé un temps, n'a pas abouti non plus en raison d'incertitudes liées à l'époque au Brexit. Le groupe a donc décidé de vendre progressivement les activités de l'entreprise, le temps de trouver un acquéreur. Deutsche Bahn a ainsi cédé ces dernières années plusieurs marchés couverts par Arriva, comme à la Suède et au Portugal l'an dernier.

Se concentrer sur le réseau national

L'opérateur allemand est actuellement engagé dans un chantier titanesque pour moderniser sa flotte et son réseau, qui se voient reprocher pannes et retards fréquents. En mai dernier, l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a annoncé l'une des plus grosses commandes de trains longue distance de son histoire, portant sur 73 unités pour près de 2 milliards d'euros, et bénéficiant essentiellement au constructeur espagnol Talgo.

D'après le gouvernement allemand, le rajeunissement du réseau vieillissant de la Deutsche Bahn nécessiterait un investissement de plus de 8,6 milliards d'euros par an sur une décennie. Début 2022, le transporteur avait déjà annoncé un investissement record de 13,16 milliards d'euros pour rénover et élargir le réseau.

La fin d'un conflit social En juin, le syndicat des cheminots allemands a signé avec la Deutsche Bahn un accord collectif prévoyant de fortes hausses de salaires au sein de la compagnie ferroviaire publique, mettant ainsi un terme à un long conflit social. Cet accord, le plus coûteux de l'histoire de la Deutsche Bahn selon la commission d'arbitrage, va bénéficier à environ 180.000 salariés de la compagnie, à un moment où l'inflation dépasse encore 6% en Allemagne.

(Avec AFP)