« Les villes sont à la pointe de la résilience » (Anne Hidalgo, maire de Paris)

La COP28, qui se tient jusqu'au 12 décembre à Dubaï, a, d'une certaine façon, couronné les efforts déployés par de nombreux maires lors des précédents rendez-vous mondiaux sur le climat. « A la COP21, à Paris, en 2015, 1.000 maires du monde entier avaient affirmé leur volonté d'être entendus et montré leurs capacités à accélérer dans la lutte contre le dérèglement climatique. Depuis, au fil des conférences, ils ont été de plus en plus écoutés. C'est le cas à la COP28 », se félicite Anne Hidalgo, la maire de Paris, de retour de Dubaï.

Entre le C40, réseau de maires des principales villes du monde unis dans l'action pour faire face à la crise climatique, la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie, qui comprend plus de 12.000 élus locaux, et l'Association internationale des maires francophones, présidée par Anne Hidalgo (325 membres, notamment d'Afrique subsaharienne), les édiles, portés par des célébrités comme Michael Bloomberg, ancien maire de New York, font feu de tout bois. « Certains Etats parlent beaucoup mais agissent peu, enchaîne-t-elle, alors que les villes travaillent sans relâche au niveau local. Plusieurs agglomérations américaines avaient ainsi fait le choix de la résistance après la sortie de l'Accord de Paris décidée par Donald Trump en 2017. Les villes sont en outre à la pointe de la résilience. Et les élus locaux oeuvrent non seulement en matière d'écologie mais aussi de social et de démocratie. » Elle salue d'ailleurs l'adhésion de certains maires italiens, dont celui de Florence, et polonais, comme à Varsovie, à cette philosophie. Ainsi, s'il est évidemment nécessaire d'agir sur les causes du dérèglement climatique, les villes prennent à bras le corps les défis induits par ses effets, dont les îlots de chaleur, qui rendent les zones urbaines et leurs habitants vulnérables aux périodes de canicule, en particulier les plus démunis.

40.000 arbres plantés d'ici mars 2024

Anne Hidalgo déroule une partie des actions mises en place à Paris. Elles vont du verdissement de la ville, avec la plantation de quelque 40.000 arbres d'ici mars prochain, grâce à une pépinière près d'Orly, qui fournit aussi bien de nouvelles essences, plus résistantes à la chaleur et au stress hydrique, que des arbres déjà grands, notamment pour la création de forêts urbaines, comme celle qui vient d'être inaugurée place de Catalogne, à la transformation de cours d'école en oasis, ouvertes sur le quartier et dotées d'un accès à l'eau. Sans oublier la mise en œuvre de sources d'énergies renouvelables, dont la géothermie, qui fonctionne déjà dans le nord-est de la capitale et aux Batignolles. De même, la mairie parie sur une meilleure gestion de l'eau et sur l'installation de 50 agriculteurs bio, notamment au bord du Loing, rivière qui alimente en partie la capitale, pour des productions vendues en circuit court. « Les lentilles bio de l'Yonne sont dans les cantines des écoles du 11e arrondissement », précise ainsi la maire. Et bien sûr, en ce qui concerne la Seine, elle assure que trois points de baignade, héritage de l'assainissement du fleuve pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, seront accessibles : le Bras Marie, dans le 4e arrondissement, Grenelle, dans le 15e et Bercy, dans le 12e, en 2025.

Autre héritage des JOP 2024, une voie spéciale sur le périphérique, qui sera transformée en ligne de covoiturage. Ce qui inclut une réduction de la vitesse de 70 à 50 km/heure. « A Paris, l'idée de voies de covoiturage spécifiques date de 2018, mais à Los Angeles, mégapole très tournée vers la voiture, elles existent depuis 30 ans ! », souligne la maire.

Modernisation de l'économie

Si Bertrand Piccard, président et fondateur de la Fondation Solar Impulse, estime qu'il faut avant tout s'attaquer aux causes du dérèglement climatique plutôt que de se contenter de prendre des mesures pour vivre avec, il attend, alors qu'il est encore à Dubaï, que les débats rebattent les cartes et donnent naissance à une nouvelle façon de parler des enjeux, plus positive. « Au lieu de mettre l'accent sur la décarbonation des activités, par exemple, qui sonne comme un fardeau, mieux vaudrait parler de modernisation de l'économie, d'autant que les techniques sont là pour agir », dit-il. Quant à Jean Jouzel, membre du Giec également sur place, il dénonce les pressions de l'Opep, visant à éliminer toute mention des énergies fossiles du texte final. « Le succès de la COP28 se jugera sur l'engagement de réduire l'usage de ces énergies », dit-il. Mais même si la conférence se solde par un échec, les maires, partout dans le monde, dont Anne Hidalgo, à Paris, poursuivront leur combat.