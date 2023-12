TF1 lance son offensive dans le streaming gratuit

C'est le cœur du projet de Rodolphe Belmer. Le PDG de TF1, qui a pris les rênes du groupe après l'échec de la fusion avec M6, il y a tout juste un an, a levé le voile ce mercredi sur son dernier bébé : TF1+. Cette plateforme, qui sera lancée le 8 janvier prochain, doit permettre à la chaîne de « devenir leader dans le streaming gratuit », insiste le dirigeant. A ses yeux, TF1+ a vocation à devenir une extension numérique de la Une, afin de gagner en taille, à l'échelle nationale, pour mieux séduire les annonceurs.

De fait, si TF1+ est gratuit, les publicités seront présentes - à moins de souscrire à un abonnement de 5,99 euros par mois, ou de 59,99 euros par an. Cette plateforme doit permettre au groupe de doper ses revenus sur le front de la publicité numérique. En 2022, ceux-ci se sont élevés à 128 millions d'euros, contre 1,67 milliard d'euros pour la publicité télévisée.

« Un véritable réflexe »

TF1+ ambitionne, ainsi, de devenir incontournable dans l'Hexagone :

« Nous avons conçu la plateforme avec l'ambition qu'elle devienne un véritable réflexe quotidien, la destination de référence pour le divertissement familial et l'information », affirme Claire Basini, directrice générale adjointe de TF1.

Pour ce faire, TF1+ disposera de 15.000 heures de contenus, lesquels seront « disponibles à tout moment ».

Dans son catalogue, on retrouve notamment 200 films, 200 séries françaises et étrangères (« HPI », « SAM », « Plus belle la vie » ou « Vampires Diaries »), des divertissements (notamment « The Voice » et « Koh-Lanta »), ainsi que des programmes pour les jeunes (« Pat Patrouille » ou « Naruto »). En parallèle, une nouvelle offre d'information sera disponible. A savoir « cinq formats quotidiens de 3 à 6 minutes » réalisés par la rédaction de TF1.

Des accords avec les opérateurs télécoms

TF1+ revendique, aussi, « une nouvelle expérience d'utilisation », avec « une ergonomie pensée pour une navigation simple et intuitive ». Deux fonctionnalités vont voir le jour. La première, baptisée « top chrono », propose des résumés de matchs de 5, 10 ou 15 minutes, avec « une sélection des moments les plus forts générée par intelligence artificielle ». La seconde, dénommée « synchro », est un moteur de recommandation, qui sélectionne les programmes les plus pertinents « en fonction du profil des personnes présentes devant l'écran ».

Surtout, TF1+, qui a vocation à remplacer l'ancienne plateforme MyTF1, sera bien référencé sur tous les écrans connectés. Le groupe de télévision a notamment négocié « un emplacement en premier écran, à côté des plateformes de SVOD », sur les pages d'accueil des box d'Orange, de Bouygues Telecom et de SFR. Seul l'opérateur Free, avec qui les relations avec TF1 et Bouygues sont toujours difficiles, manque à l'appel. TF1+ sera également présente sur les interfaces des principales marques de téléviseurs connectées. « Dès le mois d'avril, les téléviseurs connectés Hisense de génération 2024 auront un bouton TF1+ intégré à leur télécommande », se félicite le champion français de la télévision.