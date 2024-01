Culture : comment la réouverture de la Scène nationale, Le Quartz, va doper l’attractivité de Brest

L'arrivée ou la réouverture d'une Scène nationale dans une grande agglomération est toujours un événement. À Brest, vendredi 19 janvier au soir, c'est une soirée de gala qui sera donnée pour la reprise du Quartz, le plus grand théâtre de Bretagne, après deux ans et demi d'un chantier colossal à 23 millions d'euros. L'équipement flambant neuf fait partie des 77 Scènes nationales, réparties dans des villes moyennes de 50 à 200.000 habitants.

Rassemblant les anciennes maisons de la culture (années 1960), les centres d'action culturelle (à partir de 1967) et les centres de développement culturel (depuis 1975), le réseau a été unifié par un label en 1991. Ces salles de spectacle proposent une programmation pluridisciplinaire, reflétant les courants de la production artistique contemporaine et avec l'objectif de favoriser une action culturelle diversifiée auprès de l'ensemble des publics.

Elles offrent aux artistes comme le danseur et chorégraphe Jérôme Bel, qui présentera vendredi soir et samedi soir, son spectacle inédit Gala, de mener à bien leur travail de création. Si l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul-Malak avait bien noté la soirée sur son agenda, Rachida Dati, qui lui a succédé, a décliné l'invitation. Elle sera évidemment représentée par les services de l'Etat dont le préfet de Bretagne Philippe Gustin.

Mais pour celle qui est aussi la maire du VIIe arrondissement, candidate aux élections municipales à Paris, cette absence constitue, après une défection mercredi aux Biennales internationales du spectacle à Nantes, un autre rendez-vous manqué avec la décentralisation culturelle. Voire avec la scène contemporaine.

Espace scénique de 1.500 places et centre de congrès

Pour autant, même sans ministre, les invités et les collectivités qui ont en partie financé les travaux ne bouderont sûrement pas leur plaisir.

« Entièrement transfiguré par l'architecte Marie-Agnès Leblond (Blond & Roux Architectes), l'équipement, ouvert pour la première fois à la fin des années 80 et devenu Scène nationale en 2001, a bénéficié d'une réhabilitation totale, tant dans ses espaces scéniques ( le grand et le petit théâtre), que dans ceux qui accueillent le public et les espaces de congrès, plus ouverts sur la ville » explique Paul-Jacques Hulot.

Arrivé en juin dernier pour une mission d'intérim, le directeur délégué du Quartz quittera ses fonctions au moment de l'entrée en fonction, à la rentrée prochaine, d'un nouveau directeur dont le recrutement est en cours.

L'élément majeur de ce lieu de 19.000 mètres carrés, c'est bien sûr son grand théâtre, doté de 1.488 nouveaux fauteuils (dont vingt emplacements pour la mobilité réduite). Rénové pour 19,8 millions d'euros, et complété par un petit théâtre de 305 places, il offre aux spectateurs plus de confort et aux artistes et techniciens des installations modernisées. L'outil scénographique est désormais entièrement mécanisé et automatisé.

« Primeur a été donnée aux matériaux nobles comme le parquet, à l'agrandissement du hall et à la luminosité. Les espaces ont été scindés pour optimiser la circulation du public et bien distinguer les deux activités, de spectacle et de congrès » ajoute le directeur, rappelant qu'avant que sur la saison 2018-2019, l'équipement a accueilli plus de 130.000 spectateurs.

Tout en prenant en compte l'enjeu de sobriété énergétique qui s'impose aux nouveaux bâtiments, deux chantiers ont en effet été menés en parallèle : celui lié à la Scène nationale sous la maîtrise d'œuvre de Brest Métropole, et celui lié à l'espace congrès, piloté de manière autonome par Brest'aim, le gestionnaire de l'équipement. Opérationnelle depuis le 14 novembre, cette activité représente chaque année 65 à 80 événements, pour un total de 40.000 congressistes.

Création de Vincent Macaigne et outil d'attractivité

L'ensemble du chantier représente un budget de 23,2 millions d'euros, financés par Brest Métropole à hauteur de 13 millions d'euros, avec le soutien de l'État, de la Région Bretagne et du département du Finistère, ainsi que par Brest'Aim pour la partie congrès.

« Nous sommes convaincus de l'importance de la culture dans la Cité, de l'importance des rencontres entres les habitants, les habitantes et les artistes » se plaît à dire François Cuillandre, le maire (PS) de Brest qui a consacré 8,1 millions d'euros en 2023 à la culture.

De fait, le Quartz constitue un outil clé pour l'attractivité de la ville et pour une politique culturelle visant à toucher le Finistère et tout l'Ouest breton. Fondée sur l'éclectisme et l'ouverture, en lien avec des sujets sociaux ou environnementaux, la programmation jusqu'en juin s'organisera autour des spectacles de neuf artistes d'envergure nationale et internationale.

Le grand théâtre accueillera ainsi la pièce d'ouverture du Festival d'Avignon, Welfare, ainsi qu'Avant la terreur, une adaptation contemporaine du Richard III de Shakespeare mise en scène par Vincent Macaigne et coproduite avec Le Quartz. À cela s'ajouteront plusieurs festivals, comme DañsFabrik, ainsi que les prestations de compagnies bretonnes. Des spectacles itinérants seront aussi donnés au-delà des murs, dans la continuité d'actions éducatives.

Pour attirer tous les publics, Brest s'appuie sur différents équipements, de l'emblématique centre de culture scientifique Océanopolis, au Fourneau, l'un des quatorze centres nationaux des Arts de la rue. Remarquable transformation d'un lieu industriel en un lieu de rencontres et de culture, Les Ateliers des Capucins proposent aussi près de 60 événements gratuits par an. Plus grande place publique couverte d'Europe, elle a accueilli l'an passé une exposition dédiée à Bansky et enregistré en 2023 une fréquentation en hausse de 40% à 2,1 millions de visites.