Granville célèbre son 150e carnaval

Sa Majesté San Treville Ier a reçu officiellement hier samedi les clés de la ville de Granville, dans la Manche, des mains du maire. Il succède jusqu'à mardi à Gémof Trône Ier ou Hippo Campe Ier : le nom de ce monarque en papier mâché fait chaque année un clin d'œil satirique à l'actualité, cette fois-ci une consultation sur le sens de circulation dans cette ville portuaire de la baie du Mont-Saint-Michel. « Moi, j'suis le roi et j'veux du joyeux bazar », revendique le souverain de la 150e édition du carnaval, le seul en France à être classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, depuis 2016.

Quarante-six chars vont défiler cet après-midi sous les confettis, au rythme des fanfares. « C'est une parenthèse un peu sacrée, un défouloir très attendu », commente la présidente du comité d'organisation, Antonina Julienne, professeure de français dont les arrière-grands-parents étaient déjà impliqués dans les préparatifs. Cette jeune mère de famille sera elle-même juchée sur un engin décoré sur le thème de la « carnavalothéra-pie ». Elle et sa bande y enchaîneront des chorégraphies à la Véronique et Davina dans des maillots de bain rétro.

Parmi les autres véhicules bariolés : des Playmobil et des Barbie délurés, un bateau de pêche à la coque couverte de graffitis irrévérencieux, un fragment de banquise pour dénoncer avec humour le réchauffement planétaire... Mardi, l'éphémère sire San Treville sera jugé et brûlé sur la plage de cette station balnéaire qui se développa après la mise sur rails du Paris-Granville en 1870. Une soirée d'intrigues clôturera cette 150e édition, comme au théâtre, chacun déguisé de façon méconnaissable pour converser dans la rue, les bars, les maisons, où les Granvillais feront salon jusqu'à tard dans la nuit. « L'an dernier, je m'étais travestie en homme et des proches ont mis plus d'une heure à me reconnaître ! s'amuse Antonina Julienne. Si l'intrigue prend bien, on brode des histoires dans lesquelles on essaime des choses que l'on sait sur notre interlocuteur, croisé à la piscine ou collègue de travail... »

(Crédits : © Cécile BALLON/OTGTM)

Durant ces vacances de février, des visites costumées permettent aux enfants de poursuivre la magie du carnaval. Le guide se met ainsi dans la peau d'un corsaire, coiffé d'un foulard. Il les emmène dans les pas du plus célèbre des flibustiers locaux, Pléville Le Pelley, qui, malgré une jambe emportée par un boulet, finit sa carrière comme ministre de la Marine, nommé en 1797. Pour les plus petits, le conférencier devient Polo le bulot, le mollusque star de ces côtes normandes, distingué par le label Indication géographique protégée (IGP) « bulot de la baie de Granville ».

Le Monaco du Nord

La ville haute fut transformée en place forte par les Anglais durant la guerre de Cent Ans, au XVe siècle. Elle est cernée de remparts en granite de Chausey, cet archipel que l'on contemple au large et qui constitue l'un des quartiers, insulaire, de la cité. La pierre est réputée si robuste qu'elle est utilisée pour les dalles des Champs-Élysées à Paris. Là, nous flânons dans des ruelles étroites bordées d'austères demeures d'armateurs. L'un de ces hôtels particuliers, la Maison des Matignon, entra dans l'escarcelle de la famille Grimaldi en 1715. Cette alliance valut à la destination d'être surnommée le « Monaco du Nord » lorsque les villas chics et le casino sortirent du sable près de deux siècles plus tard, en surplomb des flots...

Îles Chausey vues du ciel... Leur granite est si robuste qu'il a été utilisé pour la ville haute de Granville au XVe siècle et pour les dalles des Champs-Élysées à Paris. (Crédits : © MARIE-CLAUDE VERGNIER/OTGTM)

La mer se trouve de part et d'autre de cette presqu'île rocheuse où l'église Notre-Dame du Cap-Lihou reste celle des pêcheurs. Dès 1520, une quinzaine de bateaux mettaient le cap vers l'île de Terre-Neuve, au Canada, aux eaux riches en morue. Ils levaient l'ancre en février, aux alentours de Mardi gras. Et c'est ainsi que naquit le carnaval, pour faire provision de gaieté avant ces longs mois difficiles. La fête était aussi l'occasion de recruter des marins qui, dessaoulés, se réveillaient à bord d'un rafiot toutes voiles dehors. Que l'on se rassure : le seul terre-neuvier encore en état de naviguer, le beau trois-mâts Le Marité, en restauration jusqu'au printemps, n'est pas à quai...

Jusqu'à mardi

Trois jours de fête

Cavalcades, bals et confettis figurent au menu des trois prochains jours. Mardi, le jugement et l'exécution de Sa Majesté Carnaval seront suivis d'une bataille de confettis, avant la soirée de clôture. Programme sur carnaval-de-granville.fr