LA SEMAINE DE PHILIPPE VANDEL : Ce qui décide les décideurs

🤷‍♀️Quoi faire ? Qui choisir ? Qui choisir pour quoi faire ? Jeudi soir est tombée la liste des ministres et secrétaires d'État du gouvernement. Enfin ! On nous l'avait promise pour le 20 janvier.

Rappelons qu'auparavant, après des semaines d'atermoiements, Gabriel Attal avait été nommé à Matignon le 9 janvier, et une liste de 14 ministres, révélée le surlendemain.

🗓️Vingt-neuf jours. Il se sera écoulé presque un mois entre la nomination d'Attal et la composition exhaustive de son équipe, un record dans l'histoire de la Ve République. Un record de lenteur.

Ce qui était historiquement une formalité s'est révélé un casse-tête.

🤷‍♂️L'explication, je vous la livre : les décideurs n'osent plus décider. Les éligibles ne veulent plus être élus. Les chefs ne veulent plus « cheffer ».

Robert Badinter a quitté ce monde. Il n'a pas de successeur. Il n'est pas le seul dans ce cas. Pas non plus de futur Mitterrand à l'horizon, ce candidat à l'Élysée qui avait osé s'opposer à la peine de mort alors que 60 % du pays y était favorable.

🖼️Ce titre de Marianne : « Cadres, de la promotion... à la démission ». Sur trois pages serrées, l'hebdomadaire décrit le blues du décideur 2024 : « Aujourd'hui, la promotion (qui consiste la plupart du temps à devenir manager) n'est plus considérée comme un faire-valoir social par les cadres, mais comme un fil à la patte. »

🗽« Aux États-Unis, cette révolution se traduit dans les chiffres. Une étude publiée par ADP Research Institute a analysé le parcours de 1,2 million de salariés. Résultat : trois salariés sur dix (29 %) quittent leur emploi... un mois seulement après avoir obtenu une promotion. S'ils n'avaient pas été promus, ces derniers auraient été seulement 18 % à quitter l'entreprise. »

🧢En France, il n'existe pas de documentation précise sur ce sujet. Mais Marianne a exhumé un chiffre d'avant le Covid « qui témoigne d'un massif désamour pour la casquette de chef : 79 % des salariés ne veulent pas devenir manager ».

😭Voici pourquoi il est devenu si difficile de trouver des ministres compétents. Beaucoup refusent. Mieux payés ailleurs. Leurs finances et leur passé épluchés. Sur les réseaux insultés. Et quoi que tu fasses au ministère, tu as tort. Tu interdis le glyphosate ? Les agriculteurs bloquent l'autoroute. Tu autorises le glyphosate ? Les écolos, inversement, bloquent l'autoroute.

🥐Comment prendre la bonne décision pour le pays ?

📺L'animateur et journaliste Hugo Clément tente la démarche inverse : c'est la France qui va décider pour toi. Mercredi soir, il présentait sa nouvelle émission en direct sur France 2, Nos grandes décisions. Le pitch : « Quand vous avez une grande décision à prendre, demandez à votre pays ! » Pas moins. Une idée de Thierry Ardisson, qui flaire comme personne l'air du temps. Nouveauté : en marge de traditionnels « experts », l'émission sollicite l'avis des Français, en direct aussi.

↖️↗️On y a vu une infirmière qui hésitait à démissionner de l'hôpital public. Une mère de famille se demandait si elle devait ou non offrir un smartphone à son fils de 11 ans. Un retraité hésitait à s'inscrire sur un site de rencontre. La nation entière était consultée par SMS. Pour oui tapez 1, pour non tapez 2.

📲Précision : le vote est consultatif, et le choix final revient aux trois invités, qui doivent prendre leur décision sur le plateau, « en âme et conscience ».

🕑À la vue du show, Télérama regrette la rapidité du procédé : « Les trois invités [...] ont vingt secondes de réflexion (attention, pas une de plus !) pour se positionner dans ce premier numéro mené tambour battant. « Vous pouvez nous expliquer votre décision en une minute ? »

🚑Finalement l'infirmière choisira... de ne pas choisir. « Ce n'est pas évident de prendre une décision là maintenant. » Chloé a préféré se « laisser le temps de réfléchir ». Elle conclut : « Tout dépendra après cette émission dans quel sens vont les choses. » C'est beau comme du François Bayrou.

L'audience ? Ni un triomphe ni une cata. Juste un peu mieux qu'habituellement. Là aussi, les 592 000 téléspectateurs ont décidé de ne rien décider.

🧐Comme pour les chouchouter, la une de février de Philosophie Magazine : « Comment prendre la bonne décision ? »

👜Très belle photographie en couverture : une femme marche avec sa valise. De dos. Manifestement, elle s'en va. Que quitte-t-elle ? Qui quitte-t-elle ? Mystère. Au passage, notons qu'elle avance comme sur un catwalk, en croisant les pieds, les orteils derrière le talon. Pas comme dans la vraie vie. Donc un faux départ ? « Comment prendre la bonne décision ? » J'imagine la conférence de rédaction de Philo mag avec cette question en surplomb : les gars, est-ce qu'on prend la bonne décision ?

🦷Au fait, avez-vous vu la couverture du mois de cet autre mensuel à succès : « Dentifrices. Des substances indésirables » ? Ce qui me laisse perplexe : comment choisissent-ils les unes à Que choisir ?

☯️Cinq siècles avant notre ère, déjà, Confucius avait prévenu : « Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et ceux qui ne voulaient rien faire. »

Pan dans les dents !