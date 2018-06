Accélération des ralliements dans la campagne présidentielle au Medef

Ca se bouscule à la sortie dans la compétition pour la présidence du Medef ! Ils furent 9 candidats à obtenir officiellement le nombre suffisant de parrainages et ils ne sont plus que 4 à quelques jours du vote, consultatif, du conseil exécutif prévu le 11 juin. Après le rassemblement de Pierre Brajeux (Medef Hauts-de-Seine) et de Fabrice Le Saché, le plus jeune candidat, autour du lyonnais Patrick Martin, président du Medef régional Auvergne-Rhône Alpes, puis le désistement de Jean-Charles Simon, ancien DG du Medef, qui a déclaré soutenir en Geoffroy Roux de Bézieux le candidat le plus libéral à ses yeux, l'histoire s'accélère. Ce week-end, Dominique Carlac'h, la seule femme candidate, a aussi rejoint les rangs de Geoffroy Roux de Bézieux. Hier soir, c'était au tour de Frédéric Motte, président du Medef Hauts-de-France et ancien vice-président des territoires au sein de l'équipe Gattaz d'annoncer son ralliement, en faveur d'Alexandre Saubot, ancien président de l'UIMM.

Du coup, ils ne restent plus que quatre en lice : deux favoris, qui sont aussi les deux « sortants », Alexandre Saubot, ancien négociateur social du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, ancien vice-président en charge de l'économie, de la fiscalité et du numérique ; et deux représentants de Medef territoriaux qui jouent le renouvellement face aux « sortants » : le lyonnais Patrick Martin et l'alsacien Olivier Klotz (président du Medef Alsace).

En fait, le match se joue entre 2 candidats. Alexandre Saubot est en tête, soutenu par la métallurgie, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et la Fédération bancaire française (FBF), qui pèsent à elles trois 78 voix à l'AG. Pour la FBF, qui rassemble les grandes banques, c'est « le candidat le plus rassembleur » et le plus « rassurant » ; Alexandre Saubot a aussi reçu hier un soutien de poids du président France d'Adecco Group, Christophe Catoire, issu de Prism'emploi, la fédération des professionnels et du recrutement.

En face, Geoffroy Roux de Bézieux est un peu en retard mais il est soutenu par la Fédération française des Assurances (FFA - 33 voix), qui apprécie traditionnellement les patrons libéraux, la Fédération des entreprises de services aux particuliers (FESP - 1 voix) et par les entrepreneurs du numérique qui considèrent que le profil plus moderne de cet entrepreneur des télécoms correspond mieux aux exigences d'une époque de transformations. Ce qui devrait logiquement lui apporter les voix du Syntech (16 voix). Sa présidente, Viviane Chaine-Ribeiro le soutient à titre personnel. « Le Medef a besoin d'un président charismatique qui incarne notre époque: c'est-à-dire la création de valeur, l'agilité entrepreneuriale et l'économie 4.0", a estimé Dominique Carlac'h dans le Figaro.

Quand à Patrick Martin, soutenu dit-on en coulisses par Pierre Gattaz lui-même, qui apprécient son profil plus proche du sien, un patron d'une entreprise moyenne issu des territoires, il espère rallier les Medef territoriaux à sa cause et faire basculer une fédération. Mais 25 présidents de Medef territoriaux et régionaux ont déjà annoncé leur soutien Geoffroy Roux de Bézieux.

La bataille pour la succession de Pierre Gattaz se joue maintenant sur les soutiens de puissantes fédérations, celle du bâtiment (FFB), celle des industries de santé (FEFIS) et celle de la grande distribution (FCD). On entre donc dans les grandes manœuvres d'ici au 3 juillet, jour du vote en assemblée générale.