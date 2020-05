Après le confinement, quelles perspectives de rebond pour les entreprises ?

Les conséquences de la pandémie s'annoncent longues et massives. Entre le 17 mars et le 11 mai, des pans entiers de l'économie française ont été mis sous cloche afin de limiter la propagation du virus sur l'ensemble du territoire. Après deux mois de paralysie, de nombreuses entreprises ont pu redémarrer depuis lundi dernier, parfois dans des conditions angoissantes pour les salariés et les employeurs. Les prochaines semaines vont être déterminantes pour assurer la sécurité sanitaire des salariés et éviter une nouvelle vague de contamination. Lors d'une interview à BFM jeudi 13 mai, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a expliqué que "le redémarrage est progressif... Je préfère un redémarrage par étape que brûler les étapes et risquer l'interruption". Cette pandémie, qui a provoqué à la fois un choc d'offre et un choc de demande, risque d'assombrir les perspectives économiques pour de nombreux dirigeants.

60% des entreprises anticipent des difficultés financières avant la fin de l'année

Les dirigeants sont globalement pessimistes. Selon une vaste enquête menée par le cabinet Xerfi, 60% des chefs d'entreprise interrogés prévoient des tensions sur leur trésorerie avant la fin...