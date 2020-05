Bâtiment : en Île-de-France, la reprise de tous les chantiers d'ici à fin mai est-elle possible ?

[article publié le 12 mai 2020 à 16h19, mis à jour à 17h26 avec la réaction de la présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France Christine Leconte]

"Il faut qu'on soit très ambitieux avec un objectif qui est la reprise de tous les chantiers avant la fin du mois", a déclaré Julien Denormandie sur BFMTV ce 12 mai 2020 en marge d'un déplacement à Montévrain (Seine-et-Marne) avec la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Dans le sillage d'une visite de chantier, lundi, du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), le ministre de la Ville et du Logement a ajouté : "La reprise, elle est non seulement nécessaire mais elle est aussi possible."

