Attal réunit son gouvernement au complet pour fixer les« priorités des prochains mois »

Deux jours après avoir finalisé dans la douleur le plus long remaniement de l'histoire de la République, Gabriel Attal a réuni ce samedi matin à Matignon l'ensemble des 35 membres qui composent son gouvernement, pour définir les « priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode », selon les termes de Matignon, alors que se profilent les élections européennes en juin. L'objectif du séminaire « est d'être dans l'action avec une feuille de route et des ministres au travail », a souligné Matignon.

Un séminaire présenté comme « studieux » par la plupart des ministres qui se sont exprimés sur le sujet. Interrogé jeudi soir sur France 2 sur ses priorités des 100 premiers jours, Gabriel Attal a affirmé qu'il allait « continuer à travailler » sur la crise agricole, à l'approche du Salon de l'agriculture, alors qu'une loi d'orientation est en préparation. Il a aussi évoqué la jeunesse, en souhaitant « au printemps » la publication d'un « guide de bonnes pratiques » sur l'usage des écrans pour les familles ainsi que des « décisions » pour l'école. Il a redit qu'il voulait faire de la « santé mentale » des jeunes une « grande priorité » et qu'il allait « revoir » le dispositif de soutien psychologique qui ne « marche pas ». En matière de santé, il a promis un « service d'accès aux soins » dans tous les départements « d'ici à l'été ». « L'acte II » de la réforme du marché du travail avec une refonte des règles de l'indemnisation du chômage est aussi attendu dans les prochains mois. Gabriel Attal a également cité le logement, qui traverse une crise profonde, souhaitant « prendre des mesures fortes pour inciter à construire davantage » mais aussi « relancer la demande » en regardant les « questions bancaires ».

Mesures d'économies à définir

Après des propos introductifs du Premier ministre, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, devait faire un point sur la situation économique, tandis que le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné devait s'exprimer sur la situation internationale et les élections européennes de juin.

L'équation budgétaire tourne au casse-tête. Le gouvernement va en effet être obligé de réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2024 et par conséquent prendre des mesures d'économies pour compenser des rentrées fiscales moins importantes que prévu et respecter l'objectif de réduction du déficit public. Selon l'Opinion, le gouvernement table désormais sur une croissance de 0,9% cette année et non plus de 1,4% comme prévu dans le budget. Selon les Echos, le gouvernement cherche 10 milliards d'euros d'économies. Un tour de vis sur la dépense publique délicat à la veille des élections européennes. Mais lâcher du lest sur le plan de la rigueur budgétaire pour espérer la clémence des électeurs fait courir le risque d'une dégradation de la note sur la dette de la France, laquelle serait tout aussi désastreuse sur le plan électoral pour le gouvernement.

