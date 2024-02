Remaniement : le Numérique rétrogradé à un secrétariat d'État dirigé par Marina Ferrari

C'est un véritable pas en arrière pour le maroquin du Numérique. Alors que Jean-Noël Barrot avait inauguré un poste de ministre délégué en juillet 2022, sa successeur Marina Ferrari ne récupère que le titre amoindri de « secrétaire d'État chargée du Numérique », similaire à celui de Cédric O entre 2019 et 2022. Au-delà des mots, le changement a son importance puisque les secrétaires d'État figurent aux derniers rangs de l'ordre protocolaire et n'assistent pas aux réunions interministérielles où se décident les arbitrages politiques et financiers. Le portefeuille reste en revanche rattaché au ministère de l'Économie et des Finances, toujours dirigé par l'indéboulonnable Bruno Le Maire.

Merci à @EmmanuelMacron et @GabrielAttal pour leur confiance qui m'honore et m'oblige.



Je serai dès demain au travail avec @BrunoLeMaire au service de notre économie numérique et des femmes et des hommes qui la font vivre : ils sont une force et une fierté pour notre pays. — Marina Ferrari (@FerrariMarina73) February 8, 2024

Coup dur pour l'écosystème français de la tech, qui avait demandé en 2022 dans La Tribune la constitution d'un ministère de plein exercice afin de disposer d'un poids politique à la hauteur des enjeux. La rétrogradation du Numérique à son statut de 2014 -lorsqu'il a pour la première fois été isolé dans un portefeuille distinct- est d'autant plus étonnante que le secteur se trouve à un tournant historique. Les experts martèlent que le développement fulgurant de l'intelligence artificielle générative risque de transformer en profondeur l'économie française comme a pu le faire Internet, et d'ailleurs de premiers exemples du phénomène apparaissent déjà.

Lire aussiRemaniement : Nicole Belloubet à l'Education pour éteindre la crise

Marina Ferrari, une secrétaire d'État inexpérimentée en tech

Pour s'occuper de ce poste revu à la baisse, le Premier ministre Gabriel Attal a choisi une inconnue du secteur, la député MoDem Marina Ferrari. Son expérience dans le numérique se résume à un rôle de directrice des ressources humaines (à temps partiel, en parallèle de ses mandats d'élue locale), pendant dix ans, dans deux entreprises tech. Elle faisait notamment partie jusqu'à 2022 de Lunabee Studio, une startup chambérienne de développement d'applications, connue pour son rôle dans la création de StopCovid.

Entrée à l'Assemblée en 2022 comme élue de la première circonscription de la Savoie, la représentante MoDem de la première heure (dès la création du parti, en 2007) ne s'est mobilisé sur aucun sujet lié au numérique dans l'hémicycle. Plutôt spécialiste de la finance, elle occupait le rôle de secrétaire de la commission des Finances et faisait partie de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Figure de la politique locale savoyarde, elle siège depuis 2008 au conseil municipal de Aix-Les-Bains, où elle a longtemps été première adjointe au maire, en plus d'un passage au conseil départemental de la Savoie entre 2015 et 2021. C'est d'ailleurs une vocation familiale : son oncle Gratien Ferrari a cumulé les casquettes de maire de la ville thermale et celle de député de la circonscription locale de façon discontinue entre 1983 et 1997.

Malgré son expérience, Marina Ferrari n'a pas le poids politique de Jean-Noël Barrot à l'échelle nationale, ce dernier faisant partie de l'équipe dirigeante du MoDem. Mais elle n'a pas non plus le profil « techno » des trois précédents secrétaires d'État, Axelle Lemaire, Mounir Mahjoubi et Cédric O, considérés comme spécialistes du secteur de la tech. Même s'il n'y a qu'une dizaine de députés spécialistes à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron et Gabriel Attal avaient tout de même à leur disposition dans la majorité des profils reconnus pour leur expertise et leur suivi des sujets numériques comme Eric Bothorel, Philippe Latombe ou encore Paul Midy.

Promotion pour Jean-Noël Barrot

Alors forcément, l'annonce du nom de Marina Ferrari a suscité l'étonnement auprès de nombreux acteurs de l'écosystème. D'ailleurs, elle-même semble surprise. Au Dauphiné-Libéré, la nouvelle secrétaire d'État explique qu'elle ne « s'y attendait pas du tout », et qu'elle n'a appris sa nomination que « quelques minutes avant l'officialisation par un communiqué de presse », par la voix du Premier ministre Gabriel Attal. Libération ajoute que Matignon a pris sa décision « dans la dernière demi-heure » avant les annonces, alors que Marina Ferrari était plutôt pressentie au ministère délégué chargé de l'Europe, finalement pris par... Jean-Noël Barrot. Ce dernier obtient donc un changement de portefeuille qui peut être considéré comme une promotion, puisqu'il va s'occuper de l'Europe alors que les élections européennes se profilent en juin, avec de grands enjeux politiques à la clé.

Je quitte le ministère du Numérique avec la satisfaction d'avoir agi pour renforcer notre souveraineté technologique, sécuriser les Français en ligne et démocratiser l'accès au numérique. Je passe le relai en pleine confiance à @FerrariMarina73 ! — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 8, 2024

En un an et demi à la tête du Numérique, le vice-président du MoDem s'est illustré à plusieurs reprises. Dès sa prise de poste, en septembre 2022, il a fait pivoter à 180 degrés la position du gouvernement sur le cloud et ainsi désavoué indirectement la politique de son prédécesseur sur le cloud de confiance. Plus récemment, il s'est positionné en défenseur infatigable des entreprises françaises de l'intelligence artificielle, que ce soit auprès du grand public ou pour défendre leurs intérêts auprès de l'Union européenne lors des discussions autour de l'IA Act, le grand texte de régulation récemment voté.

Enfin, il laisse derrière lui une « loi Barrot », adoptée à la fin de l'année dernière, destinée à mieux réguler l'espace numérique et à mieux protéger les Français en ligne. Remise en cause par des experts sur la faisabilité techniques de certaines mesures (blocage des sites pornographiques pour les mineurs, filtre anti-arnaques pour les navigateurs...), qualifiée de « fourre-tout » par ses opposants, elle a néanmoins été voté à l'unanimité au Sénat et par une large majorité (360 voix pour, 77 contre, 124 abstentions) à l'Assemblée. Reste désormais à voir si avec son départ, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron vont encore plus s'exprimer sur les sujets phares du numérique, comme l'IA, ou s'ils vont les laisser à leur nouvelle secrétaire d'État.