Castex veut trouver des solutions pour les territoires fragilisés par la crise sanitaire

Dans la famille Barrot, je demande le représentant de la troisième génération. Petit-fils de Noël, résistant puis député de la Haute-Loire, et fils de Jacques, ministre de Giscard d'Estaing et de Chirac avant de devenir vice-président de la Commission européenne, Jean-Noël Barrot, 37 ans, est député de la 2è circonscription des Yvelines et vice-président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Economiste spécialiste du financement de l'économie, des réseaux de production et de l'évaluation des politiques de soutien aux entreprises, il enseigne à HEC après avoir été professeur au Massachussetts Institute of Technology (MIT).

Président du groupe de travail sur les moyens de contrôle et d'évaluation du Palais-Bourbon puis rapporteur du projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le parlementaire vient d'être chargé, par le Premier ministre Jean Castex, d'une mission temporaire « ayant pour objet l'accompagnement de la sortie de crise et du rebond économique...