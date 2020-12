Finances locales et relance économique : les maires alertent sur leur manque de moyens

(Crédits : Damien Meyer/Pool/AFP)

Du fait de la crise sanitaire -et économique-, les communes et les intercommunalités pointent un manque à gagner de 8 milliards d'euros d'ici à 2022. D'ores et déjà, elles témoignent de "grosses inquiétudes" sur la territorialisation du plan de relance, pointant une chute de 20% de leur capacité d'autofinancement. S'agissant du versement mobilité, un accord entre les élus et le gouvernement semble toutefois avoir été trouvé.