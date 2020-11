"L'autonomie financière des collectivités a été mise à mal", Johanna Rolland, France urbaine

LA TRIBUNE - Dans quel état d'esprit sont les grandes villes près d'une semaine après le retour du confinement ?



JOHANNA ROLLAND - Nous nous sommes réunis mardi matin [le 3 novembre, Ndlr] en visioconférence pendant près de deux heures. De nombreux sujets ont été mis sur la table, provoquant de denses et riches échanges entre nous, et en premier lieu la situation sanitaire.



Les niveaux de l'épidémie restent encore différents selon les territoires, où de 30% à 80% des lits de réanimation sont occupés. La situation est particulièrement grave. Toutes les sensibilités politiques constatent en outre une très forte hausse de la pauvreté dans nos métropoles, mais la réponse de l'État reste largement insuffisante avec seulement 0,8% du plan de relance consacré à la question.



En première ligne, les associations nous alertent et nous devons déclencher des premières mesures, mais il nous faut des moyens de fonctionnement. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse du gouvernement, alors que nos dépenses de solidarité...