Cécile Duflot, nouvelle directrice générale d'Oxfam France, quitte la politique "avec sérénité"

La prise de fonction aura lieu le 15 juin prochain a annoncé le conseil d'administration d'Oxfam France dans un communiqué annonçant la nomination de Cécile Duflot au poste de directrice générale d'Oxfam France.

La Confédération Oxfam, qui "mobilise chaque année plus de 110 000 bénévoles avec des sièges dans 20 pays, est aujourd'hui l'une des plus importantes ONG internationales de développement". Elle compte "près de 10 000 salariés, plus de 3 000 organisations partenaires et des centaines de milliers de donateurs et donatrices pour agir au quotidien et durablement contre la pauvreté", dixit le communiqué de l'ONG.

"Cécile Duflot , connue et reconnue pour son courage politique"

Claire Fehrenbach, actuelle directrice générale d'Oxfam France, a salué l'arrivée de l'ex-femme politique en ces termes :

« Je salue l'arrivée de Cécile Duflot, une femme connue et reconnue pour son courage politique et pour son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, les inégalités et les droits humains en général. Oxfam France est une organisation à la voix forte et indispensable, dont les actions toujours été nécessaires et ont souvent fait une réelle différence. Je suis certaine que Cécile Duflot saura porter cette voix et faire avancer les combats qui sont les nôtres depuis 30 ans,» peut-on lire dans le communiqué de l'ONG.

"Changer le monde en agissant sur les grands fléaux"

Quant à elle, Cécile Duflot explique ainsi son nouvel engagement :

« Oxfam est une organisation qui porte l'ambition de changer le monde en agissant sur les grands fléaux qui minent notre société. Je suis fière de la représenter à l'avenir. Oxfam s'attaque depuis des années à l'accroissement des inégalités, mais aussi aux conséquences du changement climatique ou encore à la défense des droits des personnes déplacées. Ce sont des combats ambitieux, dont je suis convaincue de l'absolue nécessité et dans lesquels j'ai souhaité m'investir et apporter mon expérience. (...)», a-t-elle déclaré.

Sur le fond, le nouvel engagement de l'ex-ministre du Logement de François Hollande, se veut cohérent avec ses engagements passés. Urbaniste de formation, elle avait commencé à militer notamment au Genepi auprès des personnes incarcérées alors qu'elle était étudiante, puis, dans les années 2000, elle se tourne vers l'écologie, rejoignant les Verts. Après avoir contribué à la fondation d'Europe Ecologie - Les Verts (EELV), formation politique qu'elle a dirigée pendant 6 ans (2006 à 2012), elle devient, sous la présidence de François Hollande, ministre de l'Egalité des territoires et du logement entre 2012 et 2014 dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Elle a également été députée de la sixième circonscription de Paris jusqu'en juin 2017.

Beaucoup de sérénité

Cécile Duflot quitte donc la politique mais poursuit son engament citoyen :

« Je quitte la vie politique avec beaucoup de sérénité et j'ouvre une nouvelle étape de ma vie en rejoignant Oxfam France. Ma volonté est claire : continuer à agir, mais différemment. Je veux faire franchir un nouveau cap à l'engagement citoyen, ce qui est pour moi un enjeu déterminant et a renforcé ma volonté de rejoindre l'organisation. Je veux dire aux gens que l'on peut agir de plein de manières différentes et que cet engagement est nécessaire. Pour lutter contre la pauvreté, pour faire reculer les inégalités, pour aider celles et ceux qui en ont besoin, il faut influer sur les choix politiques et économiques. C'est ce que fait Oxfam France depuis 30 ans et ce pourquoi je la rejoins. »

Cécile Duflot rejoindra officiellement Oxfam France à la mi-juin prochain pour prendre la suite de l'actuelle directrice générale, Claire Fehrenbach. L'écologiste avait rejoint le "Mouvement du 1er-juillet" lancé en juillet dernier par l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle Benoît Hamon.

Au Monde, ce matin, qui lui demande s'il ne faut pas considérer cette nomination comme une "désertion", au moment où la gauche retrouve un semblant d'unité, elle répond :

"Non. Je vais continuer à agir, mais différemment. J'ai toujours dit que la vie politique ne pouvait pas être éternelle. Chacun doit aussi pouvoir se ressourcer. C'est aussi une forme de remise en question."

Cette nomination intervient alors que l'entreprise peine à surmonter la crise qui la secoue depuis le scandale sexuel de certains responsables en mission en Haïti révélé en février dernier. Selon les conclusions d'une enquête interne, l'ancien directeur d'Oxfam à Haïti a reconnu avoir fait venir des prostituées à son domicile avant de quitter ses fonctions au sein de l'organisation en 2011.

Les autorités haïtiennes ont depuis suspendu l'autorisation accordée à l'ONG Oxfam Grande-Bretagne d'être présente dans le pays.

"La réponse qu'apporte Oxfam après ce traumatisme est à la hauteur. Une commission totalement indépendante a été confiée à des femmes pour réfléchir à ce qu'il s'est passé et faire des propositions. Il faut également mettre en place des dispositifs pour aider les victimes à parler", déclare Cécile Duflot.

Au niveau français, Oxfam est composée d'une équipe de 42 personnes, forte du soutien de près de 700 bénévoles, de milliers de donateurs-rices et est dotée d'un budget annuel de 4 millions d'euros.

(avec Reuters)