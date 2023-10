Complémentaires santé : mauvaise nouvelle, les tarifs vont (encore) augmenter en 2024

Les complémentaires santé ont vu les remboursements de leurs assurés augmenter en ce début 2023. Selon les trois grandes familles du secteur (assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance), les prestations de santé versées ont en effet grimpé de plus de 4% au premier semestre.

« Et les remboursements vont s'accélérer en 2024 », ont-elles prévenu, annonçant 1,5 milliard d'euros de dépenses supplémentaires à financer.

Lire aussiSanté : comment fonctionne le remboursement par la mutuelle ?

Pour l'ensemble de l'année 2023, Malakoff Humanis, l'un des poids lourds du marché des complémentaires, estime à +7% environ la hausse de ses remboursements. Soit un niveau deux à trois fois plus élevé que d'ordinaire.

« Traditionnellement, on était confronté à des hausses de 2 à 3% par an, ce qui nous permettait d'avoir une gestion régulière et sans à-coups », a indiqué à l'AFP Thomas Colin, un responsable du groupe. « Mais en 2022, on a terminé entre +5 et +6%, et 2023 s'annonce pire, avec quasiment +7%. En tout, nous anticipons quasiment 20% de dépenses en plus sur trois ans jusqu'en 2024. On n'avait jamais vu ça », ajoute-t-il.

Le spécialiste du secteur, Addactis, prévoit des hausses de 9 à 11% pour les complémentaires santé souscrites individuellement, et de 8 à 12,5% pour les contrats collectifs (souscrits par les entreprises pour leurs salariés).

Un transfert de charge dans le viseur

Les complémentaires santé attribuent la progression de leurs dépenses à la tendance générale qui affecte aussi l'Assurance maladie. Mais elles incriminent aussi un transfert de charges de cette dernière à leur encontre.

La réforme du 100% Santé, qui permet un remboursement intégral sur des dispositifs médicaux, a ainsi renforcé la part des complémentaires dans la prise en charge des dépenses d'optique, dentaire et audiologie. Depuis le 15 octobre, par exemple, l'Assurance maladie ne rembourse plus que 60% des soins dentaires, contre 70% jusqu'à présent. À charge pour les mutuelles, assureurs et institutions de prévoyance de compenser ce déremboursement, évalué à 500 millions d'euros en année pleine.

Lire aussiBaisser les prix, les prescriptions ou les remboursements des médicaments : la Sécu à la recherche d'économies

Autre exemple avec la revalorisation des médecins, dont le tarif des consultations sera relevé de 1,50 euro au 1er novembre. Cela coûtera 100 millions aux complémentaires en année pleine.

« Faux », répond l'Assurance maladie

Toutefois, pour Thomas Fatôme, directeur général de l'Assurance maladie, il n'y a pas de transfert de charge massif.

« On entend toujours parler des coûts supplémentaires (pour les complémentaires santé), mais jamais des coûts en moins. Or, il y en a », estime-t-il.

Exemple à l'appui : « Chaque année, quelque 300.000 à 400.000 personnes passent en "affection longue durée" » (ALD, prise en charge à près de 100% par l'Assurance maladie, ndlr), ce qui représente « plusieurs centaines de millions d'euros de moindre prise en charge » pour les complémentaires. En remboursant à 100% les médicaments innovants, l'Assurance maladie renforce également ses remboursements de médicaments, ajoute Thomas Fatôme. « En cinq ans, le taux de remboursement a progressé de 1,7 point à 88,5% », assure-t-il.

Les statistiques officielles ne permettent pas pour le moment de déterminer si les complémentaires sont plus, ou moins, mises à contribution dans le financement des dépenses de santé. En 2022, en tout cas, les complémentaires prenaient en charge 12,6% des dépenses de santé des Français, contre quelque 80% pour l'Assurance maladie (et un reste à charge de 7,2% pour les patients), selon les chiffres du ministère de la Santé.

Lire aussiSanté : vers un doublement des franchises médicales, de 50 centimes à un euro

Cotisations en forte hausse en 2024

Les complémentaires santé ont déjà prévenu que, pour faire face à des nouvelles dépenses, elles relèveront fortement leurs cotisations en 2024. Sans plus de précisions pour le moment. Leurs comptes ont fondu en 2021, après avoir gonflé au début de la crise sanitaire en raison du moindre recours aux soins. Les 417 organismes du secteur ont ainsi dégagé un excédent de 49 millions d'euros en 2021, selon le rapport annuel de la Drees, publié en fin d'année dernière. Soit « le plus faible depuis 2011 », date des premières études du service statistique des ministères sociaux.

Les organismes se disent prêts à assumer une plus grosse part de ces dépenses de santé, mais ils veulent aussi avoir voix au chapitre sur le pilotage du système. La Mutualité française, qui fédère les acteurs mutualistes du secteur, réclame une « réforme structurelle du système de santé et de son financement », indique son président Éric Chenut. « On est disposé à discuter de tout, mais pas de façon morcelée (...) On ne veut pas aller regarder profession par profession (de santé) » la répartition entre financement Assurance maladie et financement complémentaires santé, a-t-il indiqué à l'AFP.

(Avec AFP)