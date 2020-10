La seconde vague plombe le rebond de l'économie française

Les nuages s'amoncellent au dessus de l'économie française. Selon les derniers indicateurs communiqués par l'Insee ce jeudi 22 octobre, le climat des affaires perd du terrain au mois d'octobre. L'indicateur, qui prend en compte le moral des chefs d'entreprise a baissé de deux points pour se retrouver à 90, soit un niveau bien inférieur à sa moyenne de long terme (100). Après un printemps cataclysmique et un été meilleur qu'attendu, la fin de l'année s'annonce périlleuse. La recrudescence de l'épidémie, la multiplication des mesures sanitaires et la mise en oeuvre de couvre-feux dans les grandes villes et 54 départements annoncés ce jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex assombrissent grandement les perspectives économiques. Plusieurs économistes s'attendent à une stagnation de la croissance, voire un recul pour le dernier trimestre.

Les scénarios tant redoutés par le gouvernement d'une reprise en W ou en K avec des perdants et des gagnants pourraient se confirmer dans les semaines à venir. "Le creux du confinement a été un peu moins accusé que prévu, la sortie de confinement s'est mieux passé qu'anticipé [...] Pour le...