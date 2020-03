Coronavirus et confinement : et les sans-abri dans tout ça ?

"Restez chez vous". C'est la consigne martelée depuis jeudi dernier par le président de la République et le gouvernement, qui s'est finalement traduite dans des mesures de confinement. Mais pour les personnes sans domicile fixe (SDF), dont la santé est souvent déjà abîmée par de dures conditions de vie, dans quel "chez soi" se confiner? Que faire si on tombe malade? Comment se nourrir alors que les rues, les transports en commun, les supermarchés se vident de donneurs de monnaie et de tickets restos? Des difficultés accrues qui, selon le dernier recensement de l'Insee, de 2012, concernent en France au moins 160.000 personnes, rappelle dans une tribune publiée par Le Monde Nicolas Clément, responsable d'équipes d'accompagnement de familles à la rue et en bidonville au Secours catholique.

Depuis quelques jours, le gouvernement, les collectivités locales, et surtout les associations, se penchent sur ce volet encore peu médiatisé de l'épidémie de coronavirus. Dès lundi matin, les associations ont été rassurées: le gouvernement a confirmé que l'aide alimentaire figurait parmi les activités toujours autorisées après la fermeture de la plupart des commerces, souligne Magali Jacquemart, responsable de la communication des Restos du coeur.

"Pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte, avec les grandes associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu'ils puissent être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés", a d'ailleurs promis lundi soir le président de la République lors de son allocution télévisé.

La fin de la trêve hivernale repoussée

Aujourd'hui, le gouvernement a d'ailleurs précisé que malgré la généralisation du confinement, les structures d'hébergement, qui accueillent aujourd'hui 157.000 personnes, "ne sont ainsi pas concernées par la décision de fermeture des lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". Afin d'éviter "des remises à la rue dans le contexte sanitaire actuel", l'exécutif a également repoussé la fin de la trêve hivernale du 31 mars au 31 mai.

Cela signifie également "que les 14.000 places exceptionnelles ouvertes cet hiver resteront ouvertes deux mois de plus", a-t-il souligné.

La mairie de Paris a pour sa part proposé à l'Etat "14 gymnases supplémentaires" pour l'accueil des personnes sans-abri, et "demandé que des chambres d'hôtel soient mises à disposition des associations pour accueillir les familles avec enfants".

"Pendant toute la durée de la crise sanitaire, tous les bains-douches municipaux resteront ouverts", promet également la capitale dans un communiqué.

La région Ile-de-France compte instaurer un "fonds d'aide au tissu associatif pour Emmaüs, La Croix rouge, les Restos du coeur, etc", rapporte l'AFP.

Des "centres de desserrements" pour les malades

Quant aux personnes éventuellement malades du Covid-19, mais ne nécessitant pas une hospitalisation, "autant que possible, elles seront prises en charge dans les structures d'hébergement elles-mêmes (chambres individuelles, possibilités d'isolement d'une partie du bâtiment)", précise le gouvernement. Mais puisque dans de nombreuses structures un tel confinement n'est pas possible, et pour accueillir les personnes malades encore à la rue, "des centres d'hébergement spécialisés pour malades non graves sont en cours de mise en place par les préfectures en lien avec les agences régionales de santé", assure l'exécutif.

"Plus de 80 sites ont été pré-identifiés dans toute la France par les préfets pour un total de 2.875 places et font l'objet d'une analyse approfondie, en lien avec la direction générale de la cohésion sociale", promet-il.

Les deux premiers -dits "centres de desserrements"-, dotés de 150 places, sont censés ouvrir à Paris "dans les prochains jours", dont un avant vendredi.

"L'accès à ces centres se fera sur avis médical. Les ARS mettront en place les mesures permettant une mobilisation adéquate des médecins, du personnel médical et de la réserve sanitaire pour assurer ces orientations et les éventuelles mesures de dépistage", explique le gouvernement.

Un fonctionnement "un peu dégradé"

Mais alors qu'en raison de la crise sanitaire les besoins des personnes sans abri croissent, les associations doivent faire face à une baisse de leurs moyens.

"Nos activités reposent en grande partie sur l'aide de bénévoles âgés, que nous nous devons de protéger", parfois en leur demandant de se mettre en retrait, explique Jacques Bailet, président de la Fédération des banques alimentaires. "Notre fonctionnement est donc un peu dégradé", reconnaît-il. "Nous comptons nos forces pour les redistribuer sur les activités essentielles, l'hébergement et l'aide alimentaire", confirme Magali Jacquemart, responsable de la communication des Restos du coeur.

Pour venir en aide, la mairie de Paris a ainsi mobilisé la restauration scolaire municipale afin qu'elle prépare "des repas quotidiens en soutien des associations humanitaires". Le gouvernement assure que "des échanges réguliers sont réalisés par le ministère chargé de la Ville et du Logement avec les préfets et les associations pour suivre la situation".

"Inventer de nouvelles solidarités"

"Il faut aussi inventer de nouvelles solidarités et c'est en ce sens que nous travaillons avec des associations, des collectivités et des entreprises pour identifier de solutions d'hébergement supplémentaires, dans des équipements publics, des hôtels ou des bâtiments devenus vacants du fait de la crise sanitaire ou pour appuyer la distribution de denrées alimentaires", estime le gouvernement.

La Fédération des banques alimentaires invite d'ailleurs "les supermarchés non seulement à continuer de donner leurs invendus, mais également à les pré-trier", pour alléger le travail des bénévoles. Elle incite également les "associations partenaires à davantage mutualiser leurs moyens".

Des appels à bénévolat

Mais la fédération espère également "que le gouvernement lance un appel aux gens désoeuvrés pour qu'ils viennent aider."

"Nous sommes prêts à les accueillir", assure Jacques Bailet.

Les Restos du coeur franchissent d'ailleurs ce pas dès aujourd'hui, en lançant sur leur site national un appel à bénévoles. L'objectif est de leur confier des tâches simples, comme la préparation de colis ou la gestion d'appels téléphoniques, sous l'encadrement d'un bénévole plus expérimenté et dans le stricte respect des normes d'hygiène, explique Magali Jacquemart. Les propositions seront transmises aux structures locales, qui décideront si les accepter en fonction de leurs besoins et de leurs capacités, dans un tel moment de tension, à intégrer dans l'urgences de nouveaux personnels.