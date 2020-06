Covid-19 : 13,3 millions de demandes de chômage partiel, les jeunes en première ligne

Les chiffres du marché du travail donnent le tournis. Selon un dernier bilan rendu public par la direction statistique du ministère du Travail mercredi 10 juin, plus de 13,3 millions de salariés ont fait l'objet d'une demande de chômage partiel entre le 1er mars et le 8 juin 2020. Au total, plus de 1,05 million d'entreprises ont déposé des demandes auprès des services du ministère. Ce qui représente environ 5 milliards d'heures chômées demandées. Et beaucoup d'entreprises pourraient encore avoir recours à ce mécanisme dans les semaines à venir. En effet, l'économie française risque de souffrir cette année. Selon les dernières projections de la Banque de France, le produit brut pourrait reculer de 10,3% en 2020, avant de rebondir à 6,9% en 2021 et 3,9% en 2022. Lors d'un point presse mercredi 10 juin, l'économiste de BNP-Paribas Hélène Baudchon a dégradé ses prévisions:

"Le scénario le plus probable est une reprise de la croissance en U. Après la chute au premier semestre, la reprise doit avoir lieu au second semestre mais on ne devrait pas revenir à la normale avant un moment. Il y aura d'abord un rebond mécanique. Le creux du U signifie le caractère progressif de la reprise. Le retour à la normale ne se ferait pas avant 2022."

Le tertiaire, le commerce et la construction en première ligne

Tous les secteurs n'ont pas été frappés de la même façon pendant les huit semaines de confinement. Parmi les branches étudiées, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien arrivent en tête des dossiers déposés (16%) avec le commerce (16%). Arrivent ensuite la construction (11%), et l'hébergement-restauration (9%). La plupart des entreprises de ces secteurs ont fait l'objet de fermetures administratives drastiques pendant le pic du confinement.

À l'opposé, certains secteurs, souvent jugés comme essentiels, ont été épargnés pendant cette mise sous cloche de l'économie tricolore. Dans l'énergie, les entreprises de cokéfaction et de raffinage n'ont quasiment pas demandé d'activité partielle auprès de l'administration. Dans l'agriculture également, la proportion de demandes est proche de zéro.

Les petites entreprises dans le rouge

Là encore, il existe de fortes disparités selon la taille des entreprises. Selon les données...