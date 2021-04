COVID-19 en 24h : déficit commercial américain, commerce parisien, Spoutnik V et l'Allemagne...

L'INFO À SUIVRE - Le Trésor américain appelle les grandes économies à de nouvelles aides

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté les grandes économies du monde à ne pas relâcher l'effort budgétaire pour soutenir l'économie mondiale dans une déclaration adressée au comité de pilotage du Fonds monétaire international.

Les perspectives mondiales se sont améliorées grâce à des aides déployées simultanément dans le monde, mais « le travail n'est pas terminé », a souligné Mme Yellen, mettant en avant « la grande incertitude » et les risques d'effets de long terme de la pandémie sur de nombreux pays.

« J'exhorte les grandes économies à ne pas retirer leur soutien trop tôt mais de s'efforcer de fournir de nouvelles aides budgétaires importantes pour garantir une reprise robuste », dit-elle.

Le FMI a dévoilé cette semaine des perspectives économiques plus optimistes pour 2021 et 2022 grâce à la solide reprise économique des Etats-Unis.

LE CHIFFRE - 4,8 milliards d'euros

Le déficit commercial de la France s'est creusé en février pour atteindre 4,8 milliards d'euros en raison d'une reprise « marquée » des importations notamment énergétiques, ont annoncé jeudi les Douanes. Ainsi, le déficit énergétique, qui se maintenait autour de 2 milliards d'euros chaque mois depuis avril 2020, se creuse de 600 millions en février

« Hors énergie, le déficit est relativement stable en raison de l'atonie globale des échanges » depuis le début de l'année, notent les Douanes dans leur communiqué.

Cette augmentation du déficit intervient « après une période de baisse ininterrompue de juillet à décembre 2020 ».

LA PHRASE - L 'Afrique demeure « en marge » dans la campagne de vaccination

L'Afrique demeure « en marge » dans la campagne de vaccination avec seulement « 2% des vaccins administrés dans le monde », a déploré la directrice pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Matshidiso Moeti, lors d'un point de presse en ligne.

Ce continent est cependant moins touché par la pandémie de coronavirus, avec 4,3 millions de cas dont 114.000 morts sur une population de 1,2 milliard d'habitants, selon le dernier décompte de l'OMS-Afrique, contre 2,9 millions de morts à l'échelle mondiale.

La lenteur de la vaccination en Afrique s'explique par « des problèmes de pénurie, de financement, un manque de personnel qualifié », ainsi que des problèmes logistiques, selon Mme Moeti.

LE GRAPHIQUE - La croissance américaine entraine un record de déficit commercial

Le déficit commercial des Etats-Unis a atteint en février un plus haut historique, à 71,1 milliards de dollars. La baisse des exportations (-2,6%) à 187,3 milliards de dollars, a été plus importante que celle des importations, qui se sont établies à 258,3 milliards de dollars (-0,7%).

« La croissance américaine plus rapide que dans le reste du monde a creusé le déficit commercial à des niveaux records », commente dans une note Oren Klachkin, économiste pour Oxford Economics, anticipant que celui-ci « devrait continuer à se creuser alors que la reprise américaine va s'intensifier au printemps et à l'été ».

EN RÉGIONS - La Mairie de Paris inquiète pour le commerce parisien

L'adjointe à la maire de Paris en charge du commerce s'est dite « extrêmement préoccupée par la situation du commerce parisien », après une étude montrant une « légère baisse » du nombre de magasins dans la capitale entre 2017 et 2020.

« Du fait de la crise, certains secteurs d'activité sont très touchés: nuit, hôtels, cafés, bars, restaurants, habillement, vente de presse, etc », a énuméré Olivia Polski, citée dans un communiqué.

Elle a précisé lors d'une visioconférence que la création d'une « foncière commerce » était à l'étude et a demandé « un grand plan de relance économique territorialisé » à l'Etat.

À L'ÉTRANGER - L'Allemagne va discuter avec la Russie de l'achat de Spoutnik V

L'Allemagne a annoncé vouloir discuter avec Moscou de possibles livraisons de Spoutnik V, sans attendre le feu vert de l'UE.

« J'ai expliqué au nom de l'Allemagne au Conseil des ministres de la Santé de l'UE, que nous discuterions de manière bilatérale avec la Russie, tout d'abord pour savoir quand et quelles quantités pourraient être livrées », a indiqué le ministre de la Santé Jens Spahn sur la radio régionale publique WDR.

Il a justifié sa décision par le refus de la Commission européenne de négocier au nom des Vingt-Sept l'achat du sérum Spoutnik V, contrairement à ce qu'elle a fait avec d'autres vaccins.

L'Indonésie s'inquiète du retard des livraisons d'AstraZeneca

L'Indonésie s'inquiète des retards pris dans la livraison de plus de 100 millions de doses du vaccin AstraZeneca, du fait de restrictions aux exportations en Inde et de problèmes d'approvisionnement pour le laboratoire pharmaceutique.

Le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a critiqué ce retard dans l'une des plus importantes campagnes de vaccination au monde.

« Nous avons un calendrier de livraison incertain concernant environ 100 millions de doses, ce n'est pas acceptable. Nous en avons immédiatement fait part à AstraZeneca », a déclaré le ministre devant le Parlement.

Pénurie de vaccins et record d'infections en Inde

L'Inde, où 87 millions de doses de vaccin ont été administrées jusqu'ici pour une population de 1,3 milliard d'habitants, est confrontée à une pénurie, selon les médias locaux, au moment où le nombre d'infections a atteint un nouveau record quotidien.

Plus de 126.000 nouvelles infections ont été enregistrées en 24 heures, soit plus de 10 fois plus que les chiffres du mois de février, et environ 1,8 million de nouveaux cas ont été enregistrés depuis le 1er mars.

