COVID-19 en 24h : déprogrammation dans les hôpitaux, médecins libéraux, cours du Brent...

L'ARS d'Île-de-France a donné « l'ordre ferme » aux hôpitaux et cliniques franciliens de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales. (Crédits : © Thomas Peter / Reuters)

La situation se tend en Île-de-France où l'ordre a été donné de déprogrammer 40% des activités dans les hôpitaux et cliniques. Après un week-end d'accélération de la campagne de vaccination, les médecins libéraux ont appris qu'ils ne recevront aucune dose cette semaine, entraînant la colère des syndicats. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.