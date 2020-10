Covid-19 : l'Insee prévoit une effondrement de l'économie de 9% pour 2020

Les chiffres continuent de donner le vertige. Selon la dernière note de l'Insee publiée ce mardi 6 octobre, l'économie française devrait plonger d'environ 9% au cours de l'année 2020. Après un printemps désastreux et un rebond plus fort qu'espéré au cours de l'été, le dernier trimestre s'annonce morose. Les économistes de l'institut anticipent une croissance nulle au cours du dernier trimestre 2020. La recrudescence de l'épidémie et le durcissement des mesures pour limiter la propagation du virus ont clairement assombri les perspectives de fin d'année. "Après le vif rebond associé au déconfinement (+16% prévu au troisième trimestre, après -13,8% au deuxième et -5,9% au premier), l'activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d'année sous l'effet de la résurgence de l'épidémie" indiquent les statisticiens. Lors d'un point presse, le chef du département de la conjoncture Julien Pouget a expliqué :

"L'épidémie tend à rebondir en France et en Europe. Cela crée beaucoup d'incertitudes sanitaires d'abord et de l'incertitude économique ensuite. Comme depuis le début de la crise, c'est l'évolution de l'épidémie qui pourrait conditionner en grande partie l'évolution de l'économie dans les prochains mois [...] Les mesures restrictives liées à l'épidémie sont davantage ciblées qu'au printemps. Elles concernent certains secteurs et territoires. Ce ciblage des mesures d'endiguement devrait amoindrir leur impact économique, surtout par rapport au confinement général que l'on a connu au printemps. Nous bénéficions des progrès scientifiques et de l'expérience accumulée pendant la première vague épidémique. Les prévisions pour la fin de l'année deviennent en revanche plus incertaines".

La demande dans le rouge

La mise sous cloche de l'économie et les mesures drastiques de confinement ont précipité l'économie tricolore dans une violente et profonde récession au printemps. Le principal poste qui a accéléré le recul du PIB en 2020 est l'effondrement de la demande intérieure avec une contribution négative de -7 points (sur 9). Les dépenses d'investissement de...