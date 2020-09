La chute de la demande, un défi pour le plan de relance

L'économie tricolore traverse encore de fortes zones de turbulence. La mise sous cloche de secteurs entiers au printemps et l'application des mesures drastiques de confinement avaient provoqué à la fois un double-choc : d'offre et de demande. Avec la levée progressive des mesures pour limiter la propagation du virus, la plupart des secteurs ont pu redémarrer dans des conditions sanitaires et sociales parfois complexes. Il reste que, malgré cette ouverture, d'après la grande majorité des salariés interrogés par la direction statistique du ministère du Travail (Dares), une grande partie des entreprises restent confrontées à une chute de la demande comme le rappelle une enquête rendue publique ce mercredi 23 septembre.

Les pertes sur les carnets de commande

Parmi les facteurs qui ont entraîné une baisse de l'activité, la perte sur les carnets de commande représente la principale cause pour 80% des salariés ayant répondu à l'enquête. Viennent ensuite les fermetures administratives pour 9% des répondants, les difficultés...