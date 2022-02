Crise en Ukraine : "l'économie française est peu exposée à la Russie" (Le Maire)

Joe Biden a annoncé mardi une "première tranche" de sanctions visant la Russie, l'empêchant notamment de lever des fonds occidentaux pour rembourser sa dette souveraine, et visant aussi des banques ainsi que certaines "élites" du pays.

"Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental", a déclaré le président américain lors d'une allocution.

La Russie, par conséquent, "ne peut plus lever d'argent à l'ouest et ne peut plus négocier sa nouvelle dette sur nos marchés ni sur les marchés européens", a-t-il précisé.

Cette mesure pourrait peser sur la valeur du rouble, et renchérir le coût pour les consommateurs russes des produits importés. Joe Biden a fait cette déclaration au lendemain de la décision du président russe Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de deux régions séparatistes de l'Est ukrainien et d'y envoyer des soldats pour une opération qualifiée par Moscou de "maintien de la paix.

Le secteur financier est également visé : "nous mettons en place des sanctions de blocage total contre deux grandes institutions financières russes, VEB (la banque publique de développement Vnesheconombank, NDLR) et leur banque militaire", a-t-il dit sans plus de précisions.

Les banques dans le viseur

L'ensemble du secteur bancaire russe pourrait être visé par des sanctions si la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine, a ajouté un responsable américain.

"Aucune institution financière russe n'est à l'abri si cette invasion va de l'avant", a dit ce responsable à des journalistes

Le responsable, qui a demandé à ne pas être identifié, a indiqué que de nouvelles attaques russes contre l'Ukraine pourraient entraîner des sanctions contre les grandes banques Sberbank et VTB. Des contrôles à l'exportation qui arrêteraient le flux de composants high-tech vers la Russie sont également un "élément-clé de nos potentielles sanctions", a-t-il dit, qualifiant les mesures de "vraiment puissantes, parce que nous parlons d'une technologie cruciale, dont la Russie a besoin pour diversifier son économie".

Redécoupage de l'armée américaine en Europe

Par ailleurs, Joe Biden a annoncé un redécoupage de l'armée américaine en Europe avec l'envoi de 800 soldats dans les pays baltes et jusqu'à huit avions de chasse F-35 vers des lieux opérationnels situés le long du flanc oriental de l'Otan, a déclaré un représentant américain sous couvert d'anonymat. Par ailleurs, les Etats-Unis vont redéployer dans les pays baltes et en Pologne quelque 32 hélicoptères Apache déjà présents en Europe.

Il s'agit de la part de Washington d'une volonté de "rassurer nos alliés de l'Otan, de dissuader toute agression éventuelle contre des Etats membres de l'Otan et de s'entraîner avec les troupes des pays hôtes", a déclaré ce haut représentant du département américain de la Défense.

A compter de mercredi, a-t-il ajouté, des sanctions frapperont des élites russes et des membres de leurs familles."

Sanctions européennes

Les pays de l'Union européenne sont convenus mardi de sanctionner 27 représentants, élus et entités russes pour leur rôle dans la violation de l'intégrité de l'Ukraine et de cibler la capacité de la Russie à accéder aux marchés de capitaux et services financiers européens. Plusieurs pays européens ont pris mardi des salves de sanctions contre la Russie. L'Allemagne a ainsi décidé de suspendre la certification du gazoduc Nord Stream 2 la reliant à la Russie. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont choisi de ne pas sanctionner directement Vladimir Poutine, a indiqué Josep Borrell à l'issue d'une réunion à Paris. S'exprimant lors d'une conférence de presse au côté du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, il a annoncé que les sanctions visaient les décideurs et les banques russes finançant des opérations en Ukraine.

Conséquences contenues en France

En France, les répercussions économiques sont "contenues" en France, a assuré mardi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

"Notre évaluation est que les conséquences de cette crise en Ukraine seront contenues", a-t-il affirmé lors d'une audition devant la commission des Finances du Sénat.

"L'économie française est peu exposée à la Russie", a justifié le ministre, expliquant que "la France exporte moins de 7 milliards d'euros par an vers la Russie", soit "à peine plus de 1% des exportations françaises".

Et "nous importons moins de 10 milliards d'euros par an de Russie, c'est moins de 2% des importations françaises", a-t-il encore ajouté.

Par ailleurs, alors que la crise fait flamber davantage les cours du pétrole, entraînant les prix du gaz dans leur sillage, Bruno Le Maire. a assuré que le gouvernement maintiendrait "le gel du prix du gaz pour les particuliers en toutes circonstances". Le blocage des tarifs du gaz pour les particuliers avait été décidé en octobre, dans le cadre du "bouclier tarifaire" annoncé par le gouvernement contre l'inflation, et doit en principe prendre fin en juin 2022.

"Nous avons pris un engagement et nous le tiendrons quels que soient les prix du gaz dans les semaines à venir", a insisté Bruno Le Maire.

Pour dédommager les fournisseurs de gaz, le gouvernement a déjà prévu 1,2 milliard d'euros dans la loi de finance pour 2022. Et, "si jamais cette somme devait être insuffisante parce que les prix du gaz augmentaient dans les mois à venir, dans ce cas nous prendrions les dispositions nécessaires pour garantir cette compensation" aux fournisseurs de gaz, a ajouté le ministre.

Bruno Le Maire a enfin tenu à "assurer toutes les entreprises françaises qui sont installées en Russie" du "soutien" du gouvernement, ajoutant que Bercy allait faire la liste des petites et moyennes entreprises qui "pourraient être indirectement touchées" afin de "leur apporter le soutien dont elles ont besoin".

Alors que l'Union européenne met la dernière main aux sanctions qu'elle entend prendre contre Moscou après la reconnaissance par la Russie de régions séparatistes d'Ukraine, Bruno Le Maire a assuré que ces sanctions seraient "immédiates, lourdes et efficaces".

Elles pourraient concerner le secteur financier "pour empêcher la Russie de se financer sur les marchés européens", pourraient viser "un certain nombre de personnalités politiques et économiques russes" et enfin "le gel des avoirs de certaines banques publiques russes", a-t-il détaillé.