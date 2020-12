Le rebond de l'économie mondiale submergé par les vagues d'épidémie

La pandémie a provoqué un effondrement vertigineux de l'économie mondiale. Les dernières projections de Candriam publiées ce jeudi 10 décembre montrent un décrochage violent du produit intérieur brut planétaire (PIB) avec une récession proche de 4% pour 2020. "L'économie mondiale vient de traverser un choc sans précédent. C'est un choc inédit depuis la Grande récession de 2008. Le FMI attend dans ses projections un niveau d'activité 6% plus bas qu'en 2019" a déclaré Anton Brender, chef économiste chez Candriam lors d'un point presse. La croissance n'est pas prête de retrouver sa trajectoire de 2019. Selon les calculs des économistes du gestionnaire d'actifs, la différence entre le scénario sans pandémie et le niveau actuel est d'environ 5,8%. La chute de l'activité a frappé tous les continents et la reprise promet d'être laborieuse avec des séquelles durables sur l'activité.

La Chine "tire son épingle du jeu"

La Chine qui a été le premier foyer de contamination à l'échelle du globe devrait mieux s'en tirer. "La Chine tire son épingle du jeu. Elle s'est recentrée sur elle même. La pandémie a continué d'accélérer ce mouvement" a signalé Anton Brender. Après un repli historique, l'activité a rapidement rebondi. "Il y a eu une chute spectaculaire du PIB mais l'activité est presque revenue à son niveau d'avant-crise. Le niveau d'activité dans la construction est supérieur à celui d'avant-crise. Les services ont été les plus affectés" a ajouté l'économiste. Le PIB chinois devrait ainsi augmenter de 1,9% en 2020 et accélérer à 9,6% en 2021 contre 6,1% en 2019. Les autorités chinoises ont lancé des investissements massifs dans les infrastructures. "La contraction a été amortie en partie par la construction" ajoute-t-il. Si les ventes au détail et la consommation sont reparties, elles sont loin d'avoir retrouvé leur niveau antérieur...