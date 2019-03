Déficit à 2,5% : Le Maire l'avait promis, "les comptes publics seront tenus"

(Crédits : Reuters)

D'après l'Insee, la baisse du déficit public s'explique notamment par une hausse des recettes, et ce, malgré les baisses d'impôts mises en place par le gouvernement et malgré une croissance plus faible que prévu. Des chiffres qui sont une très bonne nouvelle pour le gouvernement, même s'il a dû rabattre de son ambition initiale.