Plombé par les grèves, Lufthansa triple ses pertes au premier trimestre

Vendre des billets ne fait pas tout. Alors que ses compagnies continuent à monter en puissance et à rattraper son retard dans le déploiement de ses capacités post-Covid, Lufthansa vient d'annoncer ce mardi des résultats semestriels en berne. Le groupe allemand essuie une perte opérationnelle lourde qu'il impute largement aux mouvements sociaux à répétition qui ont émaillé son début d'année.

Le premier trimestre est généralement un trimestre de pertes, mais Lufthansa se serait bien passé d'un bénéfice avant intérêt et taxes (Ebit) négatif à hauteur de 871 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, soit quasiment trois fois plus qu'en 2022. Selon le groupe allemand, l'impact des grèves sur ce résultat opérationnel se chiffre à lui seul à 350 millions d'euros.

Malgré ces perturbations, Lufthansa a réussi à augmenter sa capacité en siège (+12 %), son nombre de passagers (12 %) et son chiffre d'affaires (5 %). Ce qui semble de bon augure pour la suite. Pourtant, plusieurs indicateurs capitaux pour la rentabilité sont en baisse comme les yields (rendements -2,5 %) et les recettes unitaires (-6 %), tandis que les coûts unitaires ont augmenté (3 %).

Une mauvaise combinaison que Lufthansa attribue là aussi largement aux conséquences de la grève, mais aussi à des baisses de recettes du fret. Lufthansa devra néanmoins se montrer prudent dans la gestion de ses équilibres financiers pour la suite de l'année.

Une page que Carsten Spohr, directeur général de Lufthansa veut tourner rapidement : « Nous laissons maintenant derrière nous le premier trimestre, qui a été principalement impacté par les grèves, et nous sommes à un tournant. Nous avons conclu des accords salariaux à long terme pour la majorité de nos employés. Cela signifie une sécurité et une clarté de planification pour les années à venir. La demande reste forte, et même nettement supérieure à celle de l'année dernière pour l'été. »