Dirigeantes, astronaute, pâtissière... Retour sur le parcours de 5 femmes qui ont marqué 2023

Tech, sciences, entrepreneuriat... La place des femmes dans le monde professionnel, en particulier dans certaines branches et aux postes les plus élevés reste encore minoritaire, bien qu'elle tende à progresser. Désormais, trois femmes sont directrices générales sur les 40 entreprises que compte le CAC 40 : Catherine MacGregor chez Engie, Christel Heydemann chez Orange et Estelle Brachlianoff chez Veolia.

Dans le SBF120 (toutes les sociétés du CAC Large 60 combinées aux sociétés du CAC Mid 60) près de 28,5% des effectifs des instances dirigeantes sont occupées par des femmes : « Un rythme qui colle aux objectifs de la loi [« Rixain » qui a poussé à l'instauration d'un quota dans les comités exécutifs et comités de direction à horizon 2026, ndlr] et qui prouve, si besoin était, que l'on trouve des femmes dirigeantes compétentes quand on se donne la peine de les chercher ! », s'était ainsi félicitée Bérangère Couillard, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, à propos des résultats de la 10ème édition du palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF120, mi-décembre.

Du côté des sciences et de la Tech, une femme sur trois est chercheuse (Unesco) et dans le secteur du numérique, elles représentent un tiers des salariés du secteur, d'après le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

En outre, dans l'univers des startups, 22% de celles créées ont une femme parmi leurs fondateurs. Mais elles rencontrent davantage de difficultés à lever des fonds : 94% de leurs levées, en Europe en 2022, ont été inférieures à 15 millions d'euros et seulement deux opérations ont été supérieures à 50 millions d'euros (contre 215 pour leurs confrères masculins), d'après le dernier baromètre BCG annuel SISTA X BCG.

Nombreux sont les progrès qui demeurent donc à faire pour parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel. Certaines sont, toutefois parvenus, en 2023, à se hisser en haut de l'échelle. Dirigeantes, astronaute, pâtissière... La Tribune a décidé de mettre en avant cinq femmes au parcours exceptionnel.

Agathe Monpays, directrice générale de Leroy Merlin

[Agathe Monpays, directrice générale de Leroy Merlin. Crédit : Leroy Merlin]

Elle fait partie du cercle fermé des femmes à la tête d'une grande entreprise française. À seulement 28 ans, Agathe Monpays a pris la direction générale, début septembre, de Leroy Merlin, le mastodonte du bricolage avec 30.000 salariés en France et un chiffre d'affaires avoisinant les 10 milliards d'euros.

Anciennement directrice générale de l'enseigne en Grèce et Chypre depuis 2022, elle a rejoint le groupe en 2016 en tant que chef de secteur à Valenciennes, avant de diriger entre 2020 et 2022 un magasin à Tourcoing.

Changement de comportement des consommateurs, concurrence accrue sur Internet, boom du marché de la rénovation énergétique... Agathe Monpays a été choisie pour relever les nombreux défis de l'une des enseignes préférées des Français. « Le sens du commerce et du management d'Agathe, sa force de conviction, sa capacité d'adaptation et ses qualités relationnelles seront de précieux atouts », a notamment déclaré Philippe Zimmermann, directeur général d'Adeo (propriétaire de Leroy Merlin), lors de sa nomination.

Hélène Huby, co-fondatrice et PDG de The Exploration Company

[Hélène Huby, co-fondatrice et PDG de The Exploration Company. Crédit : DR]

Rien n'arrête Hélène Huby, la co-fondatrice et PDG de The Exploration Company. Cette startup franco-allemande développe à l'heure actuelle une capsule spatiale européenne réutilisable. Elle a signé début septembre un contrat avec l'Américain Axiom Space afin que sa capsule, nommée Nyx, puisse livrer du cargo à la première station spatiale privée encore en développement.

Hélène Huby a déjà levé 65 millions d'euros au travers de sa startup, après seulement deux ans d'existence. « Jamais une startup spatiale en Europe n'avait levé autant d'argent en deux ans auprès d'investisseurs privés. Et nous avons presque 200 millions d'euros de contrats », s'est exclamée la dirigeante le 11 décembre à La Tribune.

Diplômée de Sciences Po, l'ENA et l'Ecole normale supérieure, Hélène Huby a travaillé auparavant à des postes clés au sein de la direction d'Airbus Defence & Space ainsi qu'ArianeGroup. Elle est également la fondatrice d'Urania Ventures, société privée d'investissement, et de de Karman Project, une organisation à but non lucratif qui promeut la coopération entre les acteurs du secteur spatial.

Sophie Adenot, astronaute

[Sophie Adenot, militaire, ingénieure et astronaute. Crédit : Sebastiaan ter Burg from Utrecht / via Wikipedia (CC BY 2.0)]

Plus de 20 ans après que Claudie Haigneré soit allée dans l'espace en 1996, Sophie Adenot est la deuxième femme française à devenir astronaute fin 2022. Sélectionnée en tant qu'astronaute de carrière par l'Agence spatiale européenne (ESA) sur plus de 22 000 candidats, elle a commencé sa formation au centre européen des astronautes de l'ESA en Allemagne au printemps 2023. Sophie Adenot a rejoint une promotion de cinq autres confrères venus de toute l'Europe avec le but de participer à la première mission en orbite qui devrait avoir lieu autour de 2026.

« Cela demande du rêve, beaucoup de travail et un peu de chance ! », confiait cette ingénieure aéronautique de formation. Lieutenant-colonel de l'Armée de l'air, elle est aussi la première femme française pilote d'essai d'hélicoptères. En 2022, celle qui parle anglais, allemand et russe, avait cumulé 3.000 heures de vol sur 22 types d'hélicoptères différents.

Parachutiste et professeure de yoga, elle est également marraine du programme Ose, un dispositif d'égalité des chances de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE).

📔Journal de bord d'une candidate #astronaute #ESA - S31/32

👩‍🚀 J'ai terminé ce vendredi le module de robotique qui fait partie de notre entraînement de base. Le but final est de pouvoir « piloter » le bras robotique canadien 🇨🇦 à bord de la Station spatiale internationale. On a... pic.twitter.com/JILhHjxbCD — Adenot Sophie (@Soph_astro) December 10, 2023

Nina Métayer, cheffe pâtissière

[Nina Métayer, Cheffe pâtissière française. Crédit : Reuters].

Elue meilleure pâtissière du monde en 2023, Nina Métayer est la première femme à obtenir ce titre décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Boulangère de formation, cette femme de 35 ans et mère de deux enfants, a travaillé dans les plus grands restaurants avec les chefs Jean-François Piège, Yannick Alléno ou encore Amandine Chaignot.

Il y a trois ans, elle a démarré sa propre entreprise. Son modèle économique repose sur de la vente en ligne, où les gâteaux commandés sont livrés ou récupérés dans ses locaux situés à Issy ainsi que dans des corners à Paris. Une méthode qui permet d'éviter le gaspillage. Depuis le titre décerné fin octobre, les commandes sont montées en flèche et la cheffe pâtissière peut désormais compter sur une trentaine de collaborateurs.

Avec plus de 279.000 followers sur Instagram, Nina Métayer est également très active sur les réseaux sociaux où elle poste les photos de ses créations, mais également des vidéo où elle réalise des ateliers pâtisseries avec ses enfants. « J'aurais aimé avoir ce modèle de femmes cheffes, entrepreneuses, avec des familles heureuses », confie à l'AFP début novembre, celle au parcours exemplaire.

Clara Chappaz, directrice de la French Tech

[Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech. Crédit : Georges Vignal]

La Mission French Tech fêtait en 2023 ses 10 ans avec à sa tête depuis 2021 : Clara Chappaz. Son principal objectif est de soutenir l'écosystème et la croissance des startups françaises dans l'Hexagone ou sur la scène internationale.

Diplômée d'Harvard Business School à Boston ainsi que de l'ESSEC à Paris, Clara Chappaz a travaillé pour de nombreuses entreprises telles que Lyst, un moteur de recherche dédié à la mode, ou encore Zalora, une plateforme de e-commerce mode située en Asie. Elle fonde également en 2017 Lullaby, une marketplace pour les produits destinés aux bébés. Avant de rejoindre l'aventure French Tech, elle est devenue Chief Business Officier de la licorne française Vestiaire Collective.

À seulement 34 ans, elle apparaît cette année dans le classement Forbes France des 40 femmes d'exception qui ont marqué l'année. Parmi les défis à réaliser, elle fait de l'égalité femmes-hommes une priorité. En 2022, la French Tech a notamment mis en place le « Pacte Parité » où plus de 60 startups se sont engagées à augmenter le nombre de femmes dans leurs conseils d'administration.