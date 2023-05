A 28 ans, Agathe Monpays veut adapter Leroy Merlin aux nouveaux comportements d'achat des bricoleurs

28 ans et bientôt aux commandes du numéro 1 sur le secteur du bricolage, une entreprise aux 30.000 collaborateurs, avec 144 magasins et réalisant 9,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La nomination d'Agathe Monpays à la tête du groupe tentaculaire, né des magasins Auchan et appartenant pour la plupart encore aux membres de la famille Mulliez, n'a pas manqué de faire réagir.

En tout cas, dès la publication de sa nomination, le quotidien régional La Voix du Nord a dû faire face à un déferlement de commentaires dénonçant injustement ses liens avec la famille Mulliez et la fameuse AFM (Association familiale Mulliez). Même si elle a été rebaptisée par certains Agathe Monpays Mulliez, ni la nouvelle directrice générale, ni son compagnon, ni sa famille n'ont de lien de parenté avec la famille Mulliez, selon les sources concordantes de La Voix du Nord, de Libération et de France 2. En revanche, oui, Agathe Monpays a toujours travaillé dans les entreprises de la galaxie Mulliez.

12,7% de croissance en 2022

Si la promotion a fait jazzer, c'est peut-être aussi parce que le groupe ADEO, la maison-mère de Leroy Merlin, doit faire face à de nombreuses mutations. Devenu numéro un du bricolage en Europe, Leroy Merlin a surperformé l'année dernière, avec une progression globale de 12,7 % sur un an. C'est un fait : les confinements successifs ont donné le goût aux français de soigner leur intérieur. Mais avec une nouvelle donne : les ventes en ligne ont bondi, à elles seules, de 55 % pour atteindre le milliard d'euros.

Seulement voilà, l'environnement sur la toile reste concurrentiel : selon la FEVAD, la fédération de la vente à distance, Leroy Merlin rafle 36,6 % de parts de marché, devant les deux pure players Amazon (32 %) et ManoMano (17 %). Avec des investissements conséquents, de l'ordre de plusieurs millions, sur les structures informatiques et numériques... Sachant qu'en France, d'autres magasins de bricolage, comme Castorama, travaillent aussi à changer leur image. Les changements de comportement des consommateurs, avec les services plébiscités de livraison à domicile ou en points relais, sont à suivre à la loupe pour garder la place de leader.

Le défi d'Agathe Monpays est de continuer à interconnecter les magasins physiques, le site marchand historique, les plateformes de mises en relation (notamment avec les artisans ou d'autres partenaires du groupe comme Weldom) mais aussi les réseaux sociaux : le numérique et les réseaux sociaux sont désormais là pour apporter inspiration et conseils pour des intérieurs en quête d'élégance et de nouveautés.

Diplômée en 2016

La nouvelle directrice générale s'est déjà faite remarquer comme cheffe de secteur à Valenciennes. Il y a sept ans, Agathe Monpays y faisait brillamment ses premiers pas, fraîchement diplômée d'un master à l'école de commerce lilloise IESEG (promotion 2016). De 2020 à 2022, elle dirige le magasin de Tourcoing devenu « sous son impulsion, pionnier sur les transformations omnicanales tout en engageant, avec ses équipes, une démarche d'impacts positifs », indique son employeur dans un communiqué. Sa méthode ? Passer beaucoup de temps en magasin, rencontrer chaque collaborateur individuellement et rendre visite à la concurrence pour saisir les spécificités du marché.

C'est ce talent tri dimensionnel mêlant le marketing, le management et la vision du marché qui a amené la direction de Leroy Merlin à lui faire réfléchir à une carrière à l'international. C'est avec un grand oui qu'elle décide de partir, avec « trois valises, une poussette, un chien et le guide du routard en poche », en septembre 2022 comme directrice générale de Leroy Merlin Grèce et Chypre, basée à Athènes.

Dans une interview donnée au magazine de son école l'IESEG, elle raconte que cette première nomination à l'international lui a été proposée alors qu'elle était enceinte de sept mois ! « Je sais que le groupe Adeo s'est construit sur sa capacité à entreprendre et à faire confiance : j'en avais fait l'expérience pendant six ans durant lesquels je pense avoir occupé des fonctions sérieuses sans me prendre au sérieux », confie-t-elle alors dans les colonnes du magazine.

Elle loue aussi les qualités d'ADEO. « J'ai eu la chance d'évoluer dans un groupe qui laisse sa chance et sa place à tous. Je n'ai pas eu à me battre pour faire entendre ma voix de femme ou de jeune. Chez ADEO, on estime que si quelqu'un a quelque chose d'intelligent à dire, quel que soit son job ou son profil, il ne faut pas hésiter à le faire ».

Celle qui est partie à Athènes y a dirigé huit magasins, en plus des fonctions support. « J'ai pour habitude de dire que mon rôle est de faire fructifier les trois patrimoines qui m'ont été confiés : nos 1.300 collaborateurs, les habitants qui sont nos clients potentiels et notre patrimoine économique », poursuit-elle, toujours à propos de son poste en Grèce. C'est cette méthode qu'elle risque de décliner désormais à la tête du groupe.

Sens du commerce et du management

Philippe Zimmermann, directeur général d'ADEO, la maison-mère de Leroy Merlin reconnaît chez Agathe Monpays un « sens du commerce et du management, une force de conviction, une capacité d'adaptation et des qualités relationnelles qui seront de précieux atouts pour conduire l'entreprise vers son ambition », peut-on lire dans un communiqué.

Son profil Linkedin indique qu'elle est bénévole depuis 2011 pour Les Restos du Cœur et hospitalière bénévole pour Le Train rouge, dont la mission est d'accompagner des malades pour le pèlerinage à Lourdes. « Agathe incarne un chemin de développement en parfait écho avec nos convictions sur la valeur des compétences humaines et professionnelles que nous accompagnons pour chaque collaboratrice et collaborateur », conclut le communiqué.

Nouvelles solutions

En parallèle de ses études, Agathe Monpays avait déjà fait ses premiers pas dans la grande distribution spécialisée comme conseillère clientèle pour Naf Naf, comme responsable de la relation clients chez Zankyou ou encore alternante au poste de chargée d'opérations marketing au sein de la chaîne internationale de mode masculine Happychic (et ses marques BizBee, Brice et Jules), entreprise également détenue par le groupe Mulliez.

Agathe Monpays aura désormais pour mission de poursuivre la dynamique engagée vers une entreprise plateforme pour un « habitat positif, avec le développement de notre modèle omnicommerce et de nouvelles solutions pour l'habitat dont la rénovation énergétique », commente officiellement la maison mère Idéo. En France, la réglementation en matière d'isolation thermique s'annonce porteuse, avec la hausse du coût des matières premières et un marché de la construction neuve très largement freiné.

Agathe Monpays, qui ne prendra ses fonctions qu'en septembre, souhaite prendre ses marques mais on sait déjà qu'elle sera en charge de renforcer l'attractivité de la marque. Sachant que Leroy Merlin fait partie du top 3 des enseignes préférées des Français depuis plusieurs années.