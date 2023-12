Spatial : Emmanuel Macron veut aider l'Europe à décrocher son premier vaisseau cargo

« On ne peut pas se satisfaire d'un monde où toutes les sociétés de demain pour s'attaquer à l'aventure spatiale sont américaines ou chinoises. Nous devons nous lancer dans cette compétition des cargos spatiaux », a proclamé Emmanuel Macron ce lundi depuis un site d'Airbus à Toulouse.

Un enjeu de souveraineté pour l'Europe

Après le soutien à une demi-douzaine de micro-lanceurs français et à quatre projets de constellations lors de la première vague du programme France 2030 qui a déjà accordé 163 millions d'euros à 340 projets de la filière spatiale, le président de la République a esquissé depuis la Ville rose une nouvelle ambition pour le secteur. Comme l'a rappelé le chef de l'Etat, « c'est bientôt la fin de la station spatiale internationale » . L'ISS, d'où les astronautes européens ont mené leurs missions spatiales, doit tirer sa révérence après 2030 et des acteurs privés veulent lancer leur propre station en orbite.

« Si les seuls vaisseaux cargos pour aller transporter des marchandises et des personnes vers ces stations, pour aller réparer et explorer en orbite sont indiens, chinoises ou américains, nous aurons tout perdu. Cela veut dire qu'on perd la capacité d'envoyer les Thomas Pesquet de demain dans l'espace ou alors il faudra payer très cher à d'autres. Ce serait une folie puisqu'il s'agit également d'un instrument de souveraineté. Cet enjeu sera l'un des axes principaux de France 2030 sur l'espace dans les prochaines années. L'ESA soutiendra la démarche France 2030 si on y va », a détaillé Emmanuel Macron depuis un parterre de chefs d'entreprise.

Emmanuel Macron en déplacement à Airbus à Toulouse. (Crédits : Rémi Benoit)

Au-delà de l'enjeu de souveraineté, pour la présidence, ces nouveaux vaisseaux spatiaux représentent « un marché considérable pour les besoins civils et militaires ». Pour l'instant, le chef de l'Etat n'a pas précisé le montant de l'enveloppe qui serait alloué à ce nouveau pan du programme France 2030.

200 millions de contrats pour The Exploration Company

L'Hexagone dispose déjà d'une pépite en la matière puisque la startup franco-allemande The Exploration Company s'attèle depuis deux ans à lancer la première capsule spatiale européenne réutilisable.

« A la Renaissance, les caravelles ont rendu les nouveaux mondes terrestres accessibles. Les nations, qui ont fait le choix de se doter de caravelles, sont celles qui ont dominé le monde dans les 300 années suivantes en raison des savoir-faire technologique, scientifique et aussi de la position géopolitique acquise. A notre époque, les technologies de réutilisation, de ravitaillement en vol des vaisseaux spatiaux rendent les nouveaux mondes spatiaux accessibles. Mais aujourd'hui, l'Europe n'a pas sa caravelle spatiale », a déploré Hélène Huby, la directrice générale de The Exploration Company à la tribune, quelques minutes avant l'intervention du président.

Hélène Huby, la directrice générale de The Exploration Company. (Crédits : Rémi Benoit)

La dirigeante, qui était déjà montée au créneau lors du sommet spatial européen de février 2022 à Toulouse, a fondé à l'été 2021 avec des anciens d'Ariane Group et du programme Orion piloté par Airbus cette société en train de développer entre Mérignac et Munich des véhicules spatiaux réutilisables et accessibles à très bas coût. Une première mini-capsule de 40 kilos doit voler en mars 2024 puis une capsule moyenne d'1,6 tonne « est en cours d'assemblage et volera dans moins d'un an », a précisé Hélène Huby. Une capsule de quatre tonnes est toujours en cours de développement.

Au-delà des avancées techniques, le projet a aussi déjà su séduire les investisseurs. « En deux ans, nous sommes en passe de réussir notre pari puisque nous avons levé 65 millions d'euros auprès d'investisseurs privés (dont 40 millions d'euros lors d'une levée de fonds annoncée en début d'année). Jamais une startup spatiale en Europe n'avait levé autant d'argent en deux ans auprès d'investisseurs privés. Et nous avons presque 200 millions d'euros de contrats », avance la dirigeante. The Exploration Company a notamment annoncé un accord avec Axiom Space pour que sa capsule Nyx permette de livrer du cargo à la première station spatiale privée développée par le groupe américain. La startup a profité du déplacement présidentiel pour annoncer un nouveau contrat avec le CNES « pour un moteur avec presque 200 tonnes de poussée qui, nous l'espérons, sera aussi une brique technologique essentielle pour la future fusée après Ariane 6 », a indiqué la société.

