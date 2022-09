Dissensions autour de la réforme des retraites : Macron et Borne convoquent ministres et chefs de la majorité la semaine prochaine

Face aux divisions de sa majorité, même dans les rangs de ses plus fidèles alliés comme François Bayrou, opposés au scénario d'un passage de la réforme des retraites "subrepticement", via un amendement au PLFSS, ou en force, via le 49.3, le président et sa Première ministre ont décidé de réunir les chefs de parti et ministres pour resserrer les rangs. Le chef de l'État confirme ainsi sa volonté d'aller vite, lui qui ne cesse de marteler qu'une réforme des retraites est « indispensable pour le pays ».