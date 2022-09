Réforme des retraites : Berger (CFDT) prêt à entrer « en opposition frontale »

Une « inutile provocation antisociale dont Emmanuel Macron est coutumier ». C'est en ces termes que la présidente du Rassemblement national (RN) en rentrée au Cap d'Agde (Hérault) a qualifié la réforme des retraites.

Une réforme « indigne, injuste, inopportune »

« Nous nous opposerons à cette réforme indigne, injuste, inopportune et propre à susciter d'inutiles divisions », a déclaré Marine Le Pen, à la tête de 89 députés RN à l'Assemblée nationale. « Nous croyons que les Français et notamment ceux qui ont connu des carrières précoces et pénibles, doivent pouvoir jouir d'un repos bien mérité après quatre décennies de labeur », a poursuivi la députée du Pas-de-Calais.

Séjourné (Renaissance) défend « une réforme qui s'impose »

Plus tôt dans l'après-midi, le nouveau secrétaire général du parti Renaissance (ex-La République en marche) a pris la défense de cette réforme sur LCI et tenté de calmer le jeu.

« Personne ne veut un passage en force sur cette réforme de retraites », a affirmé Stéphane Séjourné, tout en défendant « une réforme qui s'impose » en rappelant qu'il faut « travailler plus longtemps dans une nation où on vit plus vieux et on rentre plus tard en moyenne dans la vie active ».

« On a eu le courage d'avancer sur cette réforme. L'opinion publique est assez mature pour aller vers une réforme qui nécessite que les gens travaillent un peu plus longtemps », a ajouté l'ancien conseiller politique d'Emmanuel Macron à Bercy et à l'Elysée. « Il y aura une discussion parlementaire. Le 49-3 ne peut être qu'une conséquence qui permet également au Parlement de sanctionner le gouvernement », a-t-il enchaîné.

Berger (CFDT) prêt à entrer en « en opposition frontale »

Pas de quoi rassurer les partenaires sociaux. Invité de France Inter au même moment que Stéphane Séjourné sur LCI, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a demandé « de la loyauté à tous les étages ». « S'il y a déloyauté en passant par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), la CFDT arrêtera les discussions dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR) », a averti le syndicaliste.

« Le président a été élu par les citoyens qui ont voté contre la candidate d'extrême droite. Et il leur marcherait sur la gueule ? », s'est indigné Laurent Berger.

En cas de passage en force ou « quelle que soit la décision du couple de l'exécutif (...) d'intégrer une réforme des retraites dans le PLFSS avec un report de l'âge légal de la retraite, nous serons en opposition frontale », a martelé le syndicaliste.

Le ministre du Travail veut « créer du consensus »

En attendant, reçu sur France 3, le ministre du Travail Olivier Dussopt a fait savoir qu'il recevrait, le lundi 19, les syndicats et le patronat pour une « réunion de concertation » et « afin d'échanger sur les conclusions du Conseil d'orientation des retraites ».

Sans attendre l'avis à la fin de la semaine du comité de suivi des retraites, chargé de faire des propositions au gouvernement pour garantir l'équilibre du système de retraites, « l'objectif c'est de partager un constat, parce qu'il faut aussi créer du consensus et (...) une forme de lucidité collective », a expliqué Olivier Dussopt.

Avant de rester flou sur le calendrier du passage de la réforme au Parlement: « ça peut être en octobre, comme ça peut être au printemps. (...) cela fait partie des procédures possibles ».