En 2019, les réformes fiscales et sociales ont surtout profité aux classes moyennes, selon l'Insee

"Les ménages de niveaux de vie intermédiaire bénéficient des gains les plus importants", selon l'Institut national de statistiques. En moyenne, l'ensemble de ces réformes a fait gagner 1% au niveau de vie des Français, soit 250 euros par personne, après 0,7% en 2018.

Mais les 10% de ménages les plus pauvres n'ont gagné que 160 euros et les 10% plus riches 30 euros, tandis que la moitié de la population comprise entre le 4e et le 8e décile a...