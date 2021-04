En 2022, Emmanuel Macron sera président de l’Europe !

C'est devenu le chouchou de l'Elysée : Clément Beaune, le secrétaire d'Etat chargé des Affaires Européennes, a réussi en quelques mois son envol ministériel, en multipliant les coups de com' et les interventions pédagogiques dans les médias. Habituellement pourtant, ce poste de secrétaire d'Etat des « affaires européennes » est une gageure pour ceux qui l'occupent : pas assez de marges de manoeuvre vis-à-vis du ministre de plein exercice qui règne sur le Quai d'Orsay, pas assez de poids politique face à l'Elysée et Matignon. Bref, une fonction bancale entre Bruxelles et Paris se résumant trop souvent à un rôle de plante verte...

Et pourtant, le jeune Clément Beaune propulsé ministre en juin dernier réussit à faire de la politique - chose suffisamment rare en macronie pour être soulignée. Le secrétaire d'Etat place discrètement ses pions, fait fructifier son carnet d'adresse européen et médiatique, et de la sorte, défend son agenda tout en promouvant la feuille de route présidentielle. Celui qui a des faux airs de gendre idéal, et qui a fait à l'automne dernier son coming out dans Têtu, était jusqu'à présent dans l'ombre d'Emmanuel Macron, ancien conseiller à Bercy, puis au « Château ». On sentait pourtant, dès cet époque, l'envie chez ce trentenaire né en 1981 de déployer davantage ses talents dans la lumière. Cette volonté de faire de la politique au sens plein du terme, et donc ne pas se contenter d'avoir la tête plongée dans les dossiers techniques, est ancienne chez cet énarque qui fut aussi le conseiller budgétaire de Jean-Marc Ayrault à Matignon.

Arborer le drapeau européen

Mais si Beaune a aujourd'hui tellement la cote à l'Elysée, c'est qu'Emmanuel Macron s'est lancé un ultime défi pour clôturer son quinquennat : présider le Conseil de l'Union Européenne lors du premier semestre 2022 - en tout cas au moins en assurer la présidence les quatre premiers mois de l'année prochaine s'il n'est pas réélu en mai de la même année. Lors de sa prise de fonction, certains lui avaient conseillé de décaler le calendrier de cette présidence tournante de l'Union Européenne, mais lui a décidé d'assumer ce rendez vous à la fois si profondément symbolique et particulièrement utile à la France pour faire bouger les lignes auprès de nos partenaires européens.

Quoi de plus naturel pour Emmanuel Macron qui a puisé son inspiration dans l'idéal européen pour construire son projet de 2017. Il y a quatre ans, c'était l'un des rares candidats à ne pas avoir honte de ses aspirations et ambitions européennes. Les drapeaux européens remplissaient ses meetings, quand ceux de ses concurrents arboraient en priorité le bleu-blanc-rouge. Pour le président quarantenaire, présider l'Union ne sera donc pas vécu comme une corvée, mais plutôt comme un accomplissement. Il n'a pas oublié comment Nicolas Sarkozy et ses équipes, en pleine crise financière internationale en 2008, avait assuré la fonction avec une certaine efficacité.

Un antidote au Covid-19

Pour Emmanuel Macron, le défi du calendrier pourrait donc finalement se transformer en une véritable bénédiction, lui permettant de se sortir des polémiques nationales et politiciennes, tout en lui assurant de nouveau une visibilité internationale dans un monde en plein bouleversement. Pour celui qui apparaissait comme « disruptif » et « outsider » en 2017, présider l'Union pourrait ainsi lui permettre de se ressourcer dans la dernière ligne droite, de rappeler aux Français l'essence profondément européenne de son projet.

Car entre les gilets jaunes et la crise du Covid-19, ses grands discours d'Athènes et de la Sorbonne semblent avoir été vite oubliés par ses partenaires comme par ses électeurs. Depuis son accession au pouvoir, les tensions entre Paris et Berlin se sont multipliés (sur le dossier de l'énergie notamment, mais également sur celui de l'industrie de défense, ou des rapports aux Etats-Unis, à la Chine, et bien sûr à la Russie), et la construction européenne ressemble toujours à du stop-and-go. Manifestement, la méthode Coué macronienne n'a pas suffi à convaincre.

Début 2022 pourtant, il sera difficile pour Emmanuel Macron de gérer à la fois le calendrier électoral et européen. Comment représenter la France tout en étant candidat à la présidentielle ? Comment porter, dans ces conditions, un véritable projet de mobilisation du vieux continent face au choc USA-Chine ? À l'inverse, suffira-t-il d'en appeler à la « souveraineté européenne » et à « l'autonomie stratégique » pour redevenir audible auprès des Français ?

À l'heure du repli sur soi, le rêve européen est loin d'apparaître comme un antidote efficace, surtout après les multiples ratés sur le front de l'épidémie. C'est néanmoins un moyen de re-mobiliser les sympathisants PS, qui se vivent souvent comme pro-européens, face à Marine Le Pen. Étonnant d'ailleurs qu'à l'heure où de plus en plus de voix se demandent si Emmanuel Macron constitue encore le meilleur rempart à l'extrême-droite, l'Elysée préfère attendre avant d'enfourcher de nouveau la thématique européenne.

C'est au moins le job de Clément Beaune : utiliser le terrain européen pour mieux préparer l'élection présidentielle. En attendant, le jeune ministre pourrait proposer utilement une master class à ses collègues de la macronie sur ses méthodes éprouvées : c'est-à-dire sa capacité à parler à tout le monde, à écouter les critiques, tout en faisant fi de toute fébrilité ambiante. Emmanuel Macron, et son entourage, pourrait-il s'en inspirer ? Et retrouver ainsi sa force tranquille d'ici un an ? Rien n'est moins sûr.