En avril, l’activité économique de la France est au plus fort depuis presque un an

Malgré l'inflation et les grèves contre la réforme des retraites, l'activité économique française a enregistré « sa plus forte expansion depuis presque un an », selon l'indice PMI pour avril publié ce vendredi par l'agence S&P Global. L'indice Flash composite, qui mesure l'activité du secteur privé, s'est établi à 53,8 en avril, contre 52,7 en mars, un plus haut en onze mois. Pour rappel, un indice supérieur à 50 signifie que l'activité est en croissance.

Il s'agit d'une hausse de l'activité pour un troisième mois consécutif, relève S&P Global dans ses conclusions, après que l'activité avait renoué avec la croissance en février pour la première fois depuis juillet dernier.

Malgré la bonne nouvelle pour l'économie, les Bourses mondiales peinent à se maintenir autour de l'équilibre vendredi, en Europe, craignant toujours une récession dans les prochains mois. Ainsi, Paris reculait de 0,12%, Francfort de 0,34% et Milan de 0,23% vers 12h heure de Paris, quand Londres grappillait 0,09%.

Les services tirent l'économie, mais l'industrie se contracte

Le nouvel indice PMI est en effet à relativiser. « Cette hausse de l'activité globale ne fait que refléter le dynamisme du secteur des services », nuance l'agence de notation, « la croissance de l'activité des prestataires de services s'étant très fortement accélérée en début de deuxième trimestre ». L'activité des services a culminé en avril à 56,3 contre 53,9 en mars.

En revanche, « la contraction de l'industrie manufacturière amorcée en milieu d'année 2022 s'est poursuivie au cours du mois », relève S&P Global.

L'indice de la production manufacturière s'est replié à 41,9 en avril, contre 46,8 en mars, un plus bas depuis 35 mois. Celui de l'industrie manufacturière s'est établi à 45,5 en avril, contre 47,3 en mars. Dans le secteur manufacturier, « les entreprises interrogées ont indiqué un environnement peu favorable à la demande, tendance qui s'explique, selon certaines d'entre elles, par les grèves et les mouvements sociaux en France » contre la réforme des retraites, écrit S&P Global dans ses conclusions.

Un dynamisme commun à toute la zone euro

La France n'est pas un cas isolé en réalité. La croissance économique du secteur privé dans la zone euro s'est aussi accélérée en avril. L'indice PMI a atteint son plus haut niveau depuis onze mois à 54,4, après 53,7 en mars, progressant pour le sixième mois consécutif.

Les données « montrent dans l'ensemble un tableau très positif d'une reprise économique qui se confirme. Pour autant, la croissance est répartie de façon très déséquilibrée », observe Cyrus de la Rubia, économiste de la Hamburg Commercial Bank, l'établissement désormais associé à la réalisation de l'indicateur par S&P.

En effet, l'indice PMI de la zone euro pour le seul secteur des services a grimpé à 56,6, au plus haut depuis un an, contre 55 en mars. Le PMI pour l'activité manufacturière a en revanche reculé à 45,5, au plus bas depuis près de trois ans, après 47,3 en mars, signalant un net repli du secteur.

« L'écart continue de se creuser entre l'envolée continue d'une partie du secteur des services et l'affaiblissement de l'industrie manufacturière : le fort repli de la production manufacturière en France est notable, alors que le secteur ne progresse que faiblement en Allemagne », souligne l'économiste.

Une inflation toujours élevée

De plus, ces bons chiffres semblent quelque peu paradoxaux aux yeux des experts. Dans la zone euro, les entreprises « se montrent confiantes pour les perspectives, autant pour les services que pour le secteur manufacturier: les craintes de voir la crise énergétique rebondir ont reculé, les chaînes de production fonctionnement mieux, et les firmes s'attendent à ce que l'inflation ait passé son pic », note Cyrus de la Rubia.

« La vigueur de l'activité des services est en contradiction avec une inflation toujours élevée et des revenus réels déprimés », soulignait cependant Rory Fennessy, expert de Capital Economics, qui note également que « les commandes sont faibles » pour l'industrie, à un moment où s'essouffle la croissance économique mondiale.

Selon lui, après le renforcement de l'activité économique européenne au premier semestre, il faudra s'attendre à « des perspectives plus faibles » pour la seconde moitié de l'année, à mesure que « se répercutera davantage sur l'économie réelle l'impact du resserrement des conditions financières » à la suite du durcissement monétaire de la Banque centrale européenne.

