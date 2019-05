Fonctionnaires : les syndicats décideront le 16 mai comment poursuivre la mobilisation

Les syndicats de la fonction publique se verront le jeudi 16 mai pour évoquer les suites à donner à la journée de mobilisation qui a réuni jeudi entre 108.900 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et 250.000 personnes, selon la CGT dans toute la France.

Officiellement, les neuf syndicats (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, FA-FP, CFE-CGC, CFTC) se sont félicité de la réussite des manifestations et de l'unité affichée contre le projet de loi réformant la fonction publique. Mais plusieurs reconnaissent à demi-mot que la mobilisation a été moins importante qu'attendu.

Elle ajoute :

"La mobilisation était un peu plus faible qu'en mai 2018, mais le nombre de rassemblements a été plus important. Notre analyse, c'est que les mobilisations qui fonctionnent sont celles qui sont focalisées sur le quotidien des agents, par exemple dans l'éducation."

Luc Farré, secrétaire général de l'UNSA, observe que la mobilisation à Paris a été meilleure qu'en mai 2018 (18.000 selon la police, contre 15.000 en mai 2018). C'était aussi l'une des rares manifestations non violentes depuis le début du quinquennat, "c'est important à souligner parce que je pense que beaucoup ont renoncé à se déplacer de crainte de violences", a-t-il indiqué à l'AFP.

"Nous avons bien l'intention de poursuivre le processus d'action pour faire bouger les lignes du projet de loi", affirme pour sa part Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT de la fonction publique territoriale.

Hier jeudi, des dizaines de milliers de fonctionnaires, appelés à la grève, ont manifesté partout en France jeudi contre le projet de loi censé "moderniser" leur statut, au menu de l'Assemblée nationale à compter du 13 mai, dans une unité syndicale clairement affichée à Paris, chose rare.

Enseignants, employés des finances publiques, personnels de la fonction publique hospitalière soutenus par des "gilets jaunes" ont manifesté, personnel des urgences en tête.

"Macron continue de faire comme si de rien n'était. On ne peut pas dire d'un côté, on ferme des services publics et de l'autre, on rapproche les gens des services publics. Ça n'a ni queue, ni tête", s'est indigné Jacky Wagner (CGT) dans la capitale alsacienne.