VOIR La carte de France des initiatives e-commerce pour résister à Amazon

Le 29 octobre, la décision était tombée comme une nouvelle sentence pour quelques 200.000 commerces. Pour ralentir la propagation du coronavirus une seconde fois, le gouvernement décidait de reconfiner le territoire jusqu'au 1er décembre, fermant les commerces dits "non essentiels". Face à eux, un champion du e-commerce leader du modèle de la marketplace, Amazon, profitant potentiellement d'un boulevard, ainsi que quelques challengers (Cdiscount, Ebay, Rakuten, Leboncoin). Avec une part de marché de 22,2% en 2019, le géant américain fait désormais partie des habitudes des consommateurs : plus d'un achat sur cinq sur la toile se fait sur Amazon.

Une domination que le confinement et les fermetures risquent d'accélérer. Tout en accentuant un fossé en matière de digitalisation des entreprises : en 2016, seules 27 % des e-marchands TPE/PME françaises étaient présentes sur une marketplace, tandis que le volume d'affaires de ces plateformes ne cesse de croître, selon une étude de la CCI Paris IDF de 2018. Plus inquiétant, du côté des PME, 22% d'entre elles n'ont pas encore amorcé leur tournant digital et ne possèdent pas de site internet, selon une enquête Sortlist.

Partout en France, la crise pousse toutefois certains à réagir. Tour de France des initiatives e-commerce, principalement sur le modèle de la market place.

Auvergne-Rhône-Alpes

Première étape de ce tour de France en Auvergne Rhône-Alpes, où plusieurs projets pour soutenir les petits commerçants ont déjà été lancés ou sont à venir. En ligne depuis 2014, la plateforme de réservation en ligne Chez mon libraire se pose comme le précurseur du "click and collect" en Auvergne-Rhône-Alpes, permettant à près de 130 librairies d'Auvergne...