L'espérance de vie en bonne santé des Françaises s'améliore

Les femmes vieillissent en meilleure santé que les hommes. D'après la dernière étude du service de statistiques du ministère de la Santé (Drees), l'espérance de vie en bonne santé s'élève à 64,9 ans pour les femmes et 62,6 ans pour les hommes. Entre 2016 et 2017, cet indicateur, également appelé "espérance de vie sans incapacité" (EVSI), a progressé en moyenne de 0,8 an pour les femmes, passant de 64,1 ans à 64,9 ans alors que, pour les hommes, il a très légèrement diminué (-0,1).

Des personnes âgées en meilleure santé

Cette évolution s'explique par une baisse "de la déclaration des limitations fonctionnelles", particulièrement dans la catégorie des septuagénaires, selon le ministère, qui appuie son enquête sur les réponses à une question posée dans le cadre d'un sondage européen : "êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement?". Sur la dernière décennie, l'indicateur de l'espérance de vie en bonne santé n'a pas beaucoup évolué pour les hommes alors qu'une tendance à la hausse est visible pour les femmes selon les résultats obtenus pendant l'enquête. Pour les individus âgés de 65 ans, il a augmenté de 1 an pour les femmes et 0,3 an pour les hommes.

L'écart entre les hommes et les femmes se resserre

L'année dernière, l'espérance de vie pour les hommes a continué de s'améliorer pour la deuxième année consécutive. Elle a atteint 79,5 ans contre 79,3 en 2016 et 79 ans en 2015. Du côté des femmes, l'évolution est restée stable sur les dix dernières années pour s'établir à 85,3 ans. Selon les équipes du ministère de la Santé, l'évolution a été plus favorable aux hommes. "Leur espérance de vie à la naissance a progressé de 2,1 ans tandis que celle des femmes n'a connu un gain que de 0,9 an."

La France dans la moyenne européenne

Au niveau européen, la France se situe au dessus de la moyenne pour l'espérance de vie en bonne santé des femmes (64,4 ans contre 63,2 ans). Chez les hommes, les résultats de l'enquête indiquent que la France se situe dans la moyenne du Vieux continent (62,6 ans contre 62,5 ans).

Pour l'espérance de vie à la naissance, la situation est plus contrastée. Du côté des femmes, les Françaises ont une espérance de vie à la naissance plus élevée que la moyenne (85,3 ans contre 83,1 ans dans l'Union européenne). Elles se situe en seconde position juste après l'Espagne. Pour les hommes, la situation est moins favorable (79,3 ans contre 77,7 ans dans l'union européenne). La France occupe le dixième rang selon de précédents résultats publiés en janvier dernier.

Vieillissement de la population

Le vieillissement démographique en France devrait s'accélérer dans les années à venir. Selon les dernières projections de l'Insee, presque la totalité de hausse de la population d'ici 2070 concernerait les personnes de 65 ans ou plus. La part des personnes âgées dans la population totale pourrait s'accroître considérablement. La hausse la plus forte concernerait les plus âgés avec 7,8 millions de personnes supplémentaires âgées de 75 ans ou plus d'ici 2070. Ils seraient ainsi 13,7 millions soit deux fois plus qu'en 2013. Les déséquilibres démographiques pourraient alors s'accentuer.