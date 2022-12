La croissance de la population française a ralenti ces dernières années

Le vieillissement de la population française n'est pas un phénomène nouveau mais il semblerait qu'il s'accentue! D'après des chiffres publiés par l'Insee ce jeudi, au 1er janvier 2020, la France comptait 67,16 millions d'habitants (hors Mayotte). La population française s'est accrue en moyenne de 0,3% chaque année entre 2014 et 2020, contre 0,5% entre 2009 et 2014, selon cette étude. Ce ralentissement est dû à une plus faible contribution du solde naturel dans toutes les régions, sauf en Guyane, a expliqué l'Institut national de la statistique.

D'une manière générale, toutes les régions ont vu leur croissance démographique faiblir entre 2014 et 2020. Certaines connaissent même une baisse comme la Martinique qui a perdu 1% de sa population par an et la Guadeloupe qui affiche un taux annuel de décroissance de -0,7%. En Martinique, de « nombreux départs, vers la France métropolitaine essentiellement, concernent en grande partie les jeunes qui poursuivent des études ou cherchent un emploi », et ces départs ne sont pas compensés par l'excédent naturel, un phénomène que l'on retrouve en Guadeloupe, explique l'Insee.

Dans le détail, la population a baissé entre 2014 et 2020 dans 21 départements, localisés principalement dans le Nord-est, le Centre et le Massif central. La Nièvre, la Meuse et la Haute-Marne ont notamment connu de fortes baisses.

Les régions et les départements du sud résistent

Mais d'autres régions compensent les pertes. La Provence-Alpes-Côte d'Azur reste sur un rythme identique à celui des années précédentes, avec une hausse de 0,4% de sa population par an. Les régions qui ont notamment vu leur population le plus augmenter sont la Guyane, avec une hausse de 2,1%, la Corse avec +1%, et l'Occitanie avec +0,7%.

L'Insee a aussi estimé que l'Occitanie pourrait compter 6,7 millions d'habitants en 2070, d'après une étude publiée le 24 novembre. « L'Occitanie serait la seule région en croissance continue sur les 50 prochaines années », relève l'institut. Elle « serait la région de France métropolitaine où la population augmenterait le plus, à la fois en nombre et en taux de croissance ». D'après ces projections, l'Occitanie s'apprête à gagner 824.000 habitants entre 2018 et 2070, loin devant Auvergne-Rhône-Alpes (+ 660.000) et les Pays de la Loire (+ 430.000).

Avec une telle population, « l'Occitanie deviendrait ainsi, dès 2028, selon le scénario démographique central, la troisième région de France la plus peuplée se plaçant derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et devant la Nouvelle-Aquitaine », d'après l'Insee. Toutefois, la croissance démographique de la région risque de ralentir au fil du temps, passant de 32.000 habitants supplémentaires chaque année jusqu'en 2030 à seulement 2.500 nouveaux occitans entre 2060 et 2070.

Dans le détail, la Haute-Garonne est le département de l'Occitanie qui pourrait gagner le plus d'habitants (+376.000 en 50 ans) devant l'Hérault (+ 320.000), les deux départements représentant à eux seuls 85 % de l'évolution de la population régionale dans les 50 prochaines années.

La population parisienne a diminué à l'inverse des banlieues

Autre information qui ressort des derniers chiffres de l'Insee, les villes continuent globalement d'attirer des habitants. La population a augmenté deux fois plus vite dans l'espace urbain que dans l'espace rural (+0,4% par an en moyenne, contre +0,2%).

Territoire très urbain, l'Île-de-France a vu sa population a légèrement progressé (+0,3%). Cette évolution résulte d'un solde naturel élevé et d'un solde migratoire négatif. Paris affiche cependant un recul de 0,6% en moyenne chaque année. Une baisse largement compensée par la hausse de la population dans des départements situés autour de Paris comme la Seine-Saint-Denis.

(Avec AFP)