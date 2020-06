La limitation des zones commerciales en périphérie des villes existe déjà...

"Vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes, allons-y ! Allons-y, agissons !" Le cri du cœur est signé Emmanuel Macron. Devant les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat réunis à l'Élysée ce 29 juin 2020, le président de la République a également déclaré que les Français "ne veulent plus de nouvelles grandes surfaces en périphérie" mais "des commerces de centre-ville et d'échanges humains au plus proche".

"Le marché est déjà saturé" (CNCC)