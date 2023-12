La nouvelle ministre de la Santé Agnès Firmin Le Bodo visée par une enquête sur des cadeaux des laboratoires Urgo

Voilà une séquence politique dont se serait bien passé le gouvernement en cette fin d'année mouvementée. Après un article du journal d'investigation en ligne Mediapart, la ministre de la Santé par intérim Agnès Firmin Le Bodo a confirmé ce vendredi être visée par une enquête liée à son métier de pharmacienne. Celle-ci porte sur 20.000 euros de cadeaux de la part des laboratoires pharmaceutiques Urgo.

« Dans le cadre de ma fonction de pharmacien, une enquête est en cours. Permettez-moi de réserver les échanges que je devrais avoir avec les autorités compétentes », a déclaré ce matin la ministre à France Bleu Normandie, sans vouloir en dire plus sur le sujet.

La veille au soir, le procureur de la République du Havre Bruno Dieudonné avait confirmé à l'AFP qu'une enquête avait été ouverte « du chef de perception non autorisée par un professionnel de santé d'avantages procurés par une personne produisant ou commercialisant des produits sanitaires, dans le prolongement de l'affaire qui a abouti à la condamnation des laboratoires Urgo en janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon », sans donner l'identité des personnes mises en cause.

Des cadeaux non déclarés à hauteur de 20.000 euros

Cette déclaration faisait suite à un article du journal en ligne Mediapart indiquant que Mme Firmin Le Bodo avait reçu « sans les déclarer » des cadeaux d'une valeur estimée au total à 20.000 euros, de 2015 à 2020, du groupe Urgo.

Pharmacienne de profession, Mme Firmin Le Bodo, qui dirige une officine au Havre (Seine-Maritime), « est soupçonnée de s'être fait livrer à 21 reprises, de 2015 à 2020, des produits de luxe - des montres, bouteilles de vin et magnums de champagne, coffrets pour des week-end... - pour un montant total évalué à 20.000 euros, de la part des laboratoires Urgo », détaille Mediapart. Il ajoute dans son article : « Urgo cherchait ainsi à fidéliser les pharmaciens et à augmenter leurs marges commerciales. »

Les laboratoires Urgo déjà condamnés en janvier

En janvier 2023, les laboratoires Urgo ont été condamnés à une amende de 1.125.000 euros, dont 625.000 avec sursis, pour avoir offert des cadeaux à des pharmaciens, en contrepartie de l'abandon de remises commerciales. Une pratique strictement interdite par la loi.

Pour rappel, Agnès Firmin Le Bodo, jusqu'alors ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, a été nommée ce mercredi 20 décembre ministre de la Santé par intérim après la démission d'Aurélien Rousseau pour désaccord sur la loi immigration.

L'exécutif sous pression avec l'adoption de la loi immigration Avec l'adoption définitive de la loi immigration, Emmanuel Macron a gagné une bataille parlementaire. En revanche, le président de la République se retrouve désormais confronté à une profonde fracture au sein de sa majorité, dont une partie s'est détournée d'un texte soutenu par le Rassemblement national, et ce, dès que le texte a été validé par la commission parlementaire mixte. Suite à l'adoption du texte, les réactions négatives en effet se multiplient. La Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe plus de 900 associations, a annoncé ce mercredi qu'elle effectuait les démarches nécessaires pour faire examiner par le Conseil constitutionnel des mesures de la loi. La fédération a aussi dénoncé un texte qui aura des conséquences négatives « sur l'ordre public et sur la force de notre société et de notre économie ». Ce mercredi, 32 départements de sensibilité de gauche ont un communiqué commun, pour dénoncer le texte voté qu'il considère comme « une honte pour notre pays des droits de l'homme ». Ces collectivités refusent « l'application du volet concernant l'APA de cette loi inspirée par l'extrême droite, portée par un exécutif qui prétendait incarner la modération et qui n'est désormais plus que l'illustration de la compromission ». Dans la foulée, la ministre de la Ville de Paris a annoncé à l'AFP qu'elle n'appliquera pas le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) prévu par la nouvelle loi immigration.

