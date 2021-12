La relocalisation des industries est en marche et profite aux PME, selon Trendeo

La pandémie de Covid-19 et son cortège de confinements et de restrictions ont mis à l'épreuve les économies mondiales. Des pénuries de produits et de composants sont apparues, dues à la mise en sommeil des outils de production et de transformation, provoquant de fortes tensions sur l'ensemble des chaînes logistiques, lesquelles ont à leur tour accentué la désorganisation générale du commerce mondial.

La France, comme nombre de pays occidentaux, a vu placée sous une lumière crue ses fragilités avec l'extrême dépendance de son tissu industriel à des produits et composants fabriqués par des entreprises situées à l'autre bout du globe.

Le renforcement des problématiques de souveraineté

Si, depuis quelques années, les questions de souverainetés juridique, technologique, numérique et de défense resurgissaient régulièrement, elles devenaient d'une actualité brûlante en janvier 2020.

L'arrivée du coronavirus n'a fait que renforcer ce questionnement en plaçant au-dessus de la pile des précédentes les problématiques de souveraineté médicale avec le manque de matériel et de composants médicamenteux, puis de souveraineté industrielle, avec la crise des supply chains - citons l'exemple de la pénurie de composants dans l'automobile, toujours en cours.

Relocalisation, un phénomène multifacettes

De fait, dans son étude publiée hier, le cabinet Trendeo constate une tendance mondiale à la relocalisation des industries, qu'il a vu se dessiner au fur et à mesure que les investissements retrouvaient en 2021 leur niveau d'avant-crise du Covid.

Mais l'étude Trendeo décrit un phénomène multifacettes avec aussi le raccourcissement des supply chains, et la robotisation croissante de l'appareil logistique.

Enfin, cette étude montre qu'en France, fait notable, la tendance à la relocalisation bénéficie surtout aux PME.

La distance se réduit entre centres de décision et sites de production

La méthodologie utilisée par Trendeo pour mesurer ce phénomène mondial mérite quelques explications.

Le cabinet de veille et de recherche d'information a calculé, à partir de sa propre collecte de données, que, à la mi-2021, la distance moyenne entre le lieu de décision d'un investissement (grosso modo, le siège social) et le lieu même de l'investissement (le lieu de production) s'était établie à 3.120 kilomètres.

Comparée aux données de l'année 2020, il s'avère que cette distance a baissé en 2021 de presque 5% dans le monde, soit la baisse maximale jamais observée jusqu'ici depuis la création en 2016 du baromètre de l'industrie publié par Trendeo.

Cette diminution de la distance n'est pas nouvelle, le mouvement s'était amorcé en 2018 et 2019, il s'est poursuivi en 2021, certes avec un léger ralentissement.

Tendance synchrone au raccourcissement des supply chain

David Cousquer, fondateur de Trendeo, explique à La Tribune que l'étude Trendeo, dépasse la seule question de la relocalisation entendue dans son sens strict, comme le retour des sites de production dans le pays où est installé le siège social de l'entreprise.

Car un autre mouvement se dessine en même temps, qui ne doit donc pas se confondre avec la stricte relocalisation, c'est celui de "la contraction des chaînes mondiales de production" évoqué lors d'une récente présentation du "baromètre annuel de l'usine du futur".

En effet, explique le fondateur de Trendeo à La Tribune, avec la crise sanitaire, certaines entreprises n'ont pas forcément réimplanté leurs usines dans le pays d'origine, mais simplement rapproché leurs centres de production, par exemple dans un pays à bas coût comme un ex-pays de l'Est. Avantage: la chaîne d'approvisionnement est plus courte, avec par exemple, moins d'aléas comme le manque de conteneurs ou de navires pour les transporter.

Alors que ces dernières décennies, le monde vivait sous le régime de la mondialisation, Gwenaël Guillemot, directeur de l'Institut de la réindustrialisation, responsable du département Industrie à l'école d'ingénieurs CESI, et partenaire du baromètre de Trendeo, voit une tendance de fond apparaître:

"Il y a une régionalisation des investissements industriels mondiaux, on voit que c'est une tendance de fonds", explique-t-il à l'AFP.

En France, une "forte hausse" des relocalisations

S'agissant de la situation en France, fait notable, note le baromètre Trendeo, "le phénomène se traduit par des relocalisations en forte hausse".

Dans le détail, quelque 115 relocalisations ont été identifiées depuis septembre 2019. Pour la seule année 2021, l'étude dénombre 45 implantations ayant généré plus de cinq emplois, grâce le plus souvent aux aides financières du plan de relance du gouvernement et de l'Union européenne.

Pour mesurer le bond en avant, il faut comparer avec cette période où la France ne cessait de perdre des usines: par exemple, selon les recensements de Trendeo, la France perdait 140 sites industriels en 2013, 54 en 2014, et encore 44 usines en 2015.

Et il a fallu attendre... 2021 pour voir une inversion de tendance: "La France crée à nouveau des usines" claironnait comme de juste L'Usine nouvelle le 18 novembre dernier, relevant à cette date la création de 53 usines dans l'Hexagone contre 24 fermetures.

De fait, la réindustrialisation de la France va constituer un thème central de la campagne présidentielle d'ici le printemps 2022.

Entreprises françaises, étrangères et start-up

Par sites industriels, il faut entendre des sites de production proprement dits, mais aussi des plateformes logistiques et des centres de R & D (Recherches et développement), explique L'Usine nouvelle, qui y ajoute encore « 31 extensions et 25 modernisations d'outils de production dans des usines déjà existantes ».

Ce dynamisme industriel est porté par de grandes entreprises françaises reconnues, comme Lactalis ou Faurecia, mais aussi par de nombreuses startups qui se développent, dans l'hydrogène ou la chimie verte par exemple. Le déploiement d'entreprises étrangères (Electrosteel, Merck...) profite encore au territoire.

Un plan de relance à 2,9 milliards d'euros

La revue note aussi les effets positifs du plan de France Relance à 2,9 milliards d'euros, initié en 2020. Ainsi que les investissements dans les projets orientés sur les thématiques de recyclage ou plus largement de l'économie solidaire.

Du côté des fermetures, les secteurs les plus touchés sont ceux de l'automobile (Bridgestone, à Béthune dans le Pas de Calais, qui s'accompagne de la perte de 860 emplois) mais aussi les fonderies sous-traitantes. Mais « rarement, les fermetures d'usines auront été aussi peu nombreuses » dans l'hexagone. 2020 avait été marquée par un nombre de fermetures de sites industriels supérieur à celui des ouvertures.

"Avant France Relance, on comptait en moyenne une dizaine de cas de relocalisations de plus de cinq emplois par an en France, avec un pic à une trentaine de projets en 2014 grâce à l'activisme du ministre de l'Industrie de l'époque Arnaud Montebourg, mais la mayonnaise n'avait pas pris", ajoute M. Guillemot cité par l'AFP.

"Il y a bien quelque chose qui se passe, et cela impacte surtout le tissu industriel des PME", analyse-t-il, alors que le phénomène des délocalisations avait, lui, surtout touché les grands groupes.

Du coup, la tendance est encore loin de se refléter dans les chiffres de l'emploi global : "31.740 emplois ont été délocalisés entre 2009 et 2021, et 4.885 emplois ont été créés, relocalisés dans le même temps", indique M. Guillemot.

Pas de "démondialisation"

Mais il ne s'agit pas pour autant d'une démondialisation. David Cousquer confirme ce bémol à La Tribune:

"Si avec ce mouvement de relocalisation ou de raccourcissements des supply chain, on peut parler de régionalisation, il est bien trop tôt pour parler de dé-mondialisation."

Relocalisation : les robots à l'aide ?

L'une des activités industrielles les plus en expansion, détectée par l'étude, est celle des plateformes logistiques robotisées qui se développent avec l'essor du commerce électronique.

Au second semestre 2020, Amazon a ainsi représenté un record de 38% de tous les investissements logistiques enregistrés dans le monde, indique l'étude.

Et au total 1.705 plateformes se sont implantées entre 2016 et 2021 (125 en 2021, soit le même nombre qu'en 2019, avant la crise), plaçant ce secteur au deuxième rang des hausses d'investissement industriel l'an passé, derrière la pharmacie, et avant l'électronique.

David Cousquer explique que ce phénomène de robotisation des entrepôts logistiques n'est pas tant dû à la recherche d'économies de salaires qu'un moyen de pallier au manque de main-d'oeuvre.

(avec AFP)