Réindustrialisation : Pannier-Runacher accélère la construction d'usines en France

(Crédits : POOL New)

L'objectif de ce programme gouvernemental est de bâtir très vite des usines, en identifiant les meilleurs sites, ceux qui sont déjà équipés d'infrastructures (énergie, télécoms haut débit, logistique) et où l'obtention du permis de construire se fait en trois mois. Cela "sans baisser nos exigences environnementales", a défendu Mme Pannier-Runacher sur BFM Business. Quelque 78 sites ont déjà été identifiés l'an dernier et validés (sur plus de 300 candidatures). Le nouvel appel à propositions est ouvert jusqu'au 31 mars 2021.