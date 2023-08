Le coût de la vie étudiante toujours plus élevé en raison de l'inflation (Unef)

Le coût de la vie étudiante explose, selon l'Unef, syndicat étudiant. Dans une enquête publiée ce lundi 14 août, l'Unef affirme que le coût de la vie augmente pour les étudiants, notamment en raison de l'inflation. L'inflation a atteint 4,5% sur un an en juin, affirme l'Insee, et les prix de l'alimentaire ont continué à flamber, de 13,7%. Les dépenses alimentaires pèsent de plus en plus lourd dans les budgets. Or, les bourses ne suffisent pas, avance l'organisation.

Pour l'année 2023-2024, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47%, selon l'Unef. Cela représente un budget supplémentaire nécessaire de 594,76 euros pour l'année, soit 49,56 euros de plus par mois.

Une augmentation inédite de 6,47%

« Jamais, en 19 ans d'enquête de l'Unef, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets », souligne le syndicat, qui réalise cette projection, à partir d'une évaluation de la situation financière de plusieurs profils types d'étudiants. « Nous arrivons à un stade de précarité étudiante majeure qui s'installe dans le temps et dont l'évolution d'une année sur l'autre est sans cesse plus importante ».

Le budget des étudiants est alourdi en particulier par les hausses de frais de transports (+5,91% pour les non-boursiers, +3,95% pour les boursiers), d'alimentation (+14,3%) et d'électricité (+10,1%).

La réforme des bourses jugée insuffisante

L'Unef pointe aussi du doigt le gouvernement, lui reprochant son manque d'action pour remédier à la situation. Le syndicat, proche de la gauche, considère notamment la récente réforme des bourses comme « largement insuffisante » pour lutter contre la précarité étudiante.

L'exécutif a prévu une revalorisation du montant des bourses étudiantes à hauteur de plus de 500 millions d'euros, permettant notamment à 35.000 nouveaux étudiants de devenir boursiers dès la rentrée. Dans le détail, cette enveloppe va permettre d'augmenter le montant des bourses de 37 euros à 127 euros par mois, soit de 6,2% à 34%, a précisé à l'AFP le ministère de l'Enseignement supérieur. Le montant des bourses, qui varie à présent de 145,40 à 633,50 euros par mois, reste toutefois « largement insuffisant » pour vivre, estime l'Unef.

